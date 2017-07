Soros versus Orbán

Orbáni ja ungari juurtega USA miljardäri vastasseis on aga seda märgilisem, et Sorose puhul on tegu inimesega, kes pärast Nõukogude Liidu lagunemist asutas hulgaliselt vabaühendusi (sh 1990. aastal loodud Avatud Eesti Fond). Rändekriis on aga näidanud, et mitme Kesk- ja Ida-Euroopa riigi veerand sajandit püsinud suund harituma, tolerantsema ja avatuma ühiskonna poole on hakanud muutuma.