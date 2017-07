Keskpangad teavad väga hästi, et tegelevad suure eksperimendiga

-Näib, ja teie ettekanne kinnitas seda, et kaheksa aastat pärast finantskriisi puhkemist on kõik jälle korras. Aktsiaturud kasvavad igal pool, majandus kasvab kogu maailmas. Kuid mis saab edasi?

Kui vaadata paari järgmist aastat, siis väljavaade on roosiline ning näib hea. Kuid samal ajal on palju ebakindlust. Meil on näitajaid, mis osutavad positiivsele suunale – indikaatorid on ilusal tasemel, näeme positiivseid arenguid väga paljudes maailma osades. See on sünkroonis. Keskpangad toetavad majandusprotsesse.

On aga ka terve rida murekohti. Poliitiline ebakindlus on suurem, kui oleme harjunud, ees on mitmed valimised, meil on terav olukord Põhja-Koreas, Süürias, Ukrainas, Venemaal, nafta hind on madal, mistõttu naftariigid on surve all. Siiski näeme, et kasvu põhjustav vundament on piisavalt tugev, et pidada vastu vähemalt osale tagasilöökidele poliitilisel areenil.

Kui vaadata poliitilisi arenguid ja seda, kuidas poliitilised arengud mõjuvad makromajandusele ja finantsmajandusele, siis ajalugu on näidanud, et kui pikemas perspektiivis on poliitilised muutused majandusele märkimisväärsed, siis lühiajalist efekti, kui on näiteks tegemist negatiivse makroökonoomilise šokiga, valimistulemustega, ehkki finantsturud on teatud juhtudel väga küünilised, me väga tihti ei näe.

Selged sellised näited olid eelmisel aastal Suurbritannia ja USA, kus enne hääletusi joonistati tumedaid stsenaariume. Ühendkuningriigis nägime, et aktsiaturud kukkusid, aga kolme päeva pärast olid endisel tasemel tagasi.

USAs muutusid pärast presidendivalimisi tunded täielikult. Enne valimisi öeldi, et Trump on halb, Tump on majandusele halb, aga pärast valimisi pöördusid tunded 180 kraadi. Need muutusid, sest tekkis lootus, et Trump muudab maksusüsteemi efektiivsemaks, teeb investeeringuid infrastruktuuri, kiirendab majandust.

Need on kaks näidet, kuidas valimiste-eelne analüüs võib muutuda. Nüüd nähakse Trumpi osatähtsust finantsturgude seisukohast marginaalsena.

-Jah, aga lisaks poliitilistele riskidele leiavad paljud analüütikud ja finantsspetsialistid, et varade hinnad on liiga kõrged. Sellele vaatamata on turgudel suva, aktsiaturgude volatiilsusindeksid ehk nn hirmuindeksid on mitme aastakümne madalaimal tasemel.

Paljud muretsevad, et erinevad varad (aktsiad, kinnisvara) on väga kõrgetel tasemetel. Praegu on täiesti uus olukord, mida varasema ajalooga võrrelda ei saa. Keskpangad ajavad rahapoliitikat, mida pole varem nähtud, ja nüüd me näeme selle poliitika tulemusi.

Me ei tea, kuidas turud reageerivad, kui keskpangad tõmbavad praegusest ekstreemsest stimuleerimisest tagasi. Intressimäärad on väga madalad, mis lükkavad üles varade väärtust – mida madalamad on intressimäärad, seda kõrgemale tõuseb vara hind.

On loomulik, mida kauem varade hinnad tõusevad, seda rohkem on põhjust muretseda, ja kui meil on madalad intressimäärad ja hulgaliselt likviidsust olukorras, kus paljudel investoritel on keeruline tulusust saada, liiguvad nad riskantsematesse varadesse.

Minu ülesanne pangas ei ole soovitada, kuidas investeerida, aga kui ma kohtun erinevate tasemete klientidega, siis mõned kliendid, kes on seni investeerinud ainult valitsusvõlakirjadesse, mis on kõige turvalisemad, on liikunud ettevõtete võlakirjadesse.