Eesti vagunid Putini raudteel

Pikalt Venemaa transiidiäriga kokku puutunud Alexela Grupi juht Andreas Laane rõhutas, et oht pole mitte ainult poliitiline, vaid ka majanduslik: vagunite rendiäri on ülimalt kõikuv. Kuigi praegu on vagunite rendihinnad kõrged, küündides 1500 rublani päevas, on see turu maksimum, millest edaspidi on võimalik vaid langeda. Viimane mõõn Venemaal oli alles 2014. aastal, kui poolvaguni rendihind oli kõigest 300 rubla päevas ja rentijad vaevlesid kahjumis. Laane hoiatas, et kui rendihind peaks 50 protsenti langema, kukub sama palju ka vara hind.

Seepärast on Laane sõnul maksumaksja raha investeerimine ebastabiilsele Venemaa turule Eesti riigifirmade ajaloos pretsedenditu samm, mis annab tööd ja raha vaid Venemaa tehastele, terminalidele ja raudteevedajatele. «Nemad on selgelt võidus. Eesti maksumaksjale jäävad aga kõik riskid, mis on sarnased lotomängu või kasiinoskäimisega,» märkis ta.

Alexela kriitikat tasub vaadata aga ka selles valguses, et ettevõte võib olla huvitatud EVR Cargo erastamisest. Kui viimase äri Venemaal peaks õnnestuma, tõuseb Cargo turuväärtus ja erastamine muutub Alexela jaoks väga kalliks.

Transiidiekspert ja pikaaegne Eesti Raudtee nõukogu esimees Raivo Vare ütles tehingut kommenteerides esimese hooga, et see tekitab kõhedust. Venelaste huvi tehingu vastu on tema hinnangul arusaadav – sealsed raudtee-ettevõtted ei saa ebastabiilse rubla ja kõrgete pangaintresside tõttu vaguneid soetada ja seetõttu sobib neile ideaalselt Eesti partner, kes kõik riskid enda kanda võtab.

«Otsustava tähtsusega küsimus on aga see, kui suur see risk meil on. Kui pikad on rendilepingud, mis tingimustel me vagunite ostuks laenu saame ja kuidas on kõik tekkivad riskid Vene operaatorite ja meie vahel jaotunud,» loetles Vare.

Lisaks peab tema sõnul arvestama, et raudteevedu toimub Venemaa jurisdiktsiooni all. «See toob kaasa topeltriski, kuna vagunid võidakse mingil põhjusel arestida. Siis on küsimus, et mis edasi saab, kes maksma peab?» arutles ta.

Kuigi Vare mõistab, et äriettevõttena tahab EVR Cargo uutele jahimaadele laieneda ja raha teenida, on see poliitilisel tasandil küllalt julge samm.

Lisaks Venemaal juba tegutsevatele konkurentidele astub EVR Cargo selle otsusega ka Eesti suurärimehe Oleg Ossinovski kandadele. Nimelt on Skinest Grupi suuromanikul Spacecomi kaudu Venemaal tuhandeid vaguneid ja ta on praegu samuti vaguniparki laiendamas.

Mis on riskid?

Postimeest konsulteerinud asjatundjad avalikustasid, et EVR Cargo enda analüüs tuvastas mitu riski. Näiteks võib juhtuda, et Venemaa otsustab vanad vagunid, mis veel hävitatud pole, uuesti raudteele lubada. Kuigi Ukraina tehased on Venemaa jaoks suletud, võib suurim vedaja Venemaa Raudteed (RŽD) leida viisi puuduolevad vagunid kiiresti hankida.

Kui rendihind langeb alla äriplaanis ette nähtud madalaima piiri ka mõnel muul põhjusel, võib EVR Cargo sattuda laenu teenindamisega raskustesse. Kindla põntsu kogu plaanile paneks aga niihästi rubla devalveerimine kui ka poliitiline otsus, mis jätaks vagunid rakendust leidmata mõneks ajas Venemaale lõksu.