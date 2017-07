Muhu Väina regati võitja selgus kassi ja hiire mängus

Samas tuleb silmas pidada, et Eesti jahtide edu tiitlivõistlustel on otseses seoses Muhu väina regatiga. «Eesti avamerepurjetamise konkurents ja võistlejate tase on tõusnud, sest kõik meeskonnad teevad Muhu väina regati nimel palju tööd – valmistavad ette jahte ja purjetajaid, teevad trenni ning käivad eelvõistlustel. Muhu väin koondab inimeste energiat selge fookuse suunas. Näiteks Läti on meie tasemest kaugel, kuigi jahte leidub ka seal,» räägib Jõgi.

Purjetamine pole hobi, vaid diagnoos, sest kes selle kütkesse sattunud, sealt naljalt välja ei rabele. Tegemist jagub. Talviti tegeletakse jahi parandamise ja uuendamisega, kevadel pärast vettelaskmist tuleb kõik otsad, purjed, mastid, poomid, plokid ja aasad üle kontrollida. Lisaks tuleb leida vahendid varustuse uuendamiseks – näiteks purjed venivad ja lähevad katki – ning kevaditi asuda vee peale meelde tuletama kõike seda, mis talvega ununenud.

Forte treening- ja võistlusrežiimi ankruks on igal kolmapäeval Tallinnas sõidetav Kalevi Jahtklubi regatt. «Seal on väga hea katsetada erinevaid seadistusi, et saada aru, milliste purjedega on mõistlik millistes oludes seilata. Meil on lisaks peapurjele pardal kolm eespurje – vaiksete, keskmiste ja tugevate tuulte tarbeks – ja kolm pärituulepurje ehk spinnakeri, millest igaüks passib erineva tuulekursi jaoks. Pasliku purje kasutamine on määrava tähtsusega, sest kui tugeva tuulega liiga suur puri heisata, kaob kontroll jahi üle,» räägib Jõgi.

Lisaks klubiregatile proovib Forte meeskond leida nädalas veel ühe päeva, mil trenni teha. Ning nädalavahetustel toimuvad võistlused. «Muhu väina regatile eelneval kevadsuvisel perioodil naljalt vaba nädalavahetust pole,» märgib Jõgi.

Uuel nädalal ootab EM Poolas

Pikka puhkust pole Eesti parimatel avamerepurjetajatel oodata, sest juba järgmisel nädalal algavad Poolas Gdanskis Euroopa meistrivõistlused, kus teiste seas stardis ka äsja Muhu väina regatill vägeva lahingu maha pidanud Forte ja Olympic.

Kaks aastat tagasi EMil Forte kaptenina kuldmedali võitnud Jõgi sõnul minnakse tänavu starti plaaniga anda endast parim ja siis vaadatakse, mis tulemuse see protokollis tagab: «Kohaga esikuuikus oleksime väga rahul ja esikümme oleks väga hea. Oleme ausad, kõik võistlused ei saagi õnnestuda ja tulemus sõltub suutlikkusest hetkevorm ära realiseerida. Aga reeglina on hea koha parim garantii see, kui mitte võtta eesmärgiks mingit kohta, vaid hästi purjetamine!»

TULEMUSE KAST

60. Muhu väina regatt

ORC I: 1. Forte (kapten Jaak Jõgi), 2. Olympic (Tiit Vihul), 3. Reval Cafe (Eero Pank).

ORC II: 1. Jazz (Juss Ojala), 2. Evelyn III (Kristen Pugi), 3. Amserv Toyota ST (Margus Zuravljov).

ORC III: 1. Fart (Anatoli Šukanov), 2. Kvartet (Vasili Aleksejev), 3. Bamby (Leonid Tšižik).

LYS I: 1. Lemands (Kristaps Remess), 2. Katarina Jee (Mart Tamm), 3. Tessa (Alar Ivanson).

LYS II: 1. Brigitta (Mikk Metstak), 2. Onega (Nikita Brilliantov), 3. Pinta (Guido Grass).

LYS III: 1. Aurora (Pille Kaas), 2. Mercurius (Margus Tasa), 3. Meeri (Tiit Kaljuveer).

Folkboot: 1. Lind (Tiit Riisalo), 2. Bacchus (Olev Oolup), 3. Tee Chee (Peeter Välkmann).