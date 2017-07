Jaeketid plaanivad e-poodidega järgemööda Emajõelinna laieneda

Selver, Maxima ja Coop toidukaupade tellimise teenust e-poe vahendusel väljaspool Harjumaad veel ei paku. Selver alustas e-poega 2015. aasta novembris, Maxima ja Prisma pea pool aastat varem. Coopis on netipood töötanud veidi üle aasta. Rimil seda veel pole.

Põhjusi, miks inimesed eelistavad poeskäimise asemel toidukaupa internetist tellida, on mitu. Üks on aja säästmine, mis võimaldab näiteks palju rohkem olla pere ja lähedastega. Jaekettide esindajatega vesteldes selgus, et e-poe teenuse kasutajate hulgas on palju väikeste lastega peresid, liikumispuudega inimesi ja neidki, kes lihtsalt eelistavad mugavust.

Selveri e-kaubandusjuhi Gunnar Obolenski sõnul on e-poe tellimusi iga päev sadu ja see hulk kasvab pidevalt. «Võrreldes algusega on maht kasvanud ligi neli korda. Potentsiaali on veel palju, sest pakume teenust praegu vaid Tallinnas ja selle lähiümbruses,» lausus ta.

Tuleb arendada

Esialgu oli Selveril plaan 2017. aasta teises pooles laiendada e-poodi ka Tartusse. See lükkus edasi põhjusel, et pealinnas on kliendid võtnud teenuse väga hästi vastu ja tuleb teha arendustööd. Lähiaastatel on Tartu siiski plaanis ning tartlastel on samuti huvi, sest iga nädal saab Selver küsimusi, millal laienetakse.

Teenus on üle ootuste hästi vastu võetud samuti Coopis, mille e-poel on kasutajaid üle 10 000. Keskmine summa, mille eest inimesed korraga kaupa tellivad, on 50 eurot. Ostukorvi suurus on umbes sama ka Selveris. Kui klient tellib enam kui 40 euro eest, ei tule maksta kojukande eest 4,50 eurot.

Coopil on samuti plaanis lisaks Tallinnale ja selle lähiümbrusele laieneda, eesotsas Tartusse. Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul tuleb üsna sageli kirju küsimustega, millal ühes või teises suunas laienetakse. See omakorda annab Coopile kindlust, et kliendid ootavad ka väljaspool pealinna e-poodi. Millal teenus Emajõelinnas käivitub, ei julge Miido veel öelda, küll on ta veendunud, et kindlasti viie aasta jooksul.

E-Maxima teenindab regulaarselt üle 35 000 Harjumaal elava pere. Täpselt pole teada aega, millal e-pood võiks laieneda Tartusse, plaanis see aga on.

Rimi kommunikatsioonijuhi Katrin Batsi sõnul annab e-kaubandus Eesti jaekaubanduses ühe supermarketi käibe, mis on väga väike osa.

Suurematest kaubanduskettidest ei paku ainsana Rimi võimalust veebist toidukaupa tellida. «Ikka on meilt küsitud, miks pole ja millal tuleb. Ma usun, et see on kasvav trend, aga praegu pole see kasumlik,» ütles Rimi esindaja Katrin Bats.

Ta selgitas, et e-kaubandus annab Eesti jaekaubanduses ühe supermarketi käibe, mis on väga väike osa. Kuigi äriliselt see end veel ära ei tasu, on e-pood tulevikule mõeldes samuti Rimile tähtis teema ja selle nimel tehakse tööd. Praegu käib arendustöö, et välja tulla võimalikult tõhusa ja kliendisõbraliku lahendusega. Rimi loodab e-poe avada lähiaastail.

Poest koju

Kuigi suuremad kaubandusketid Tartus e-poe teenust veel ei paku, tegutseb maikuust ettevõte Poest Koju, mis tartlastele soovi korral seda võimalust pakub. Kaupa saab tellida kahest Prismast ja Maksimarketist. Siiani on teenindatud pea sadat klienti.

Poest Koju eestvedaja Markus Lember rääkis, et ühelt poolt alustas ta sellist tegevust, sest talle endale ei meeldi poes käia, teisalt seepärast, et Tartus konkurente pole.

Lemberi sõnul pole tema projekt selline, mida korra proovitakse, vaid plaan on kasvatada klientuuri ja kasutajamugavust, et saaks konkureerida laiemal turul. «Praegu oleme ainult Tartus. Suurem plaan on kindlasti ampsata endale tükk Eesti toidukaupade turult,» lausus ta.

Lemberi sõnul töötab Poest Koju selle nimel, et pakkuda paremat teenust kui suured ketid, kui nad aastate pärast peaksid oma e-poed Tartusse laiendama. Kuidas seda saavutada, ei soovinud Lember veel selgitada, küll räägib Poest Koju kasuks tema meelest väiksus.