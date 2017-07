Välismaa lühid

TSITAAT Esmalt me võtame nendel reeturitel pead maha.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan esines nurjunud riigipöörde esimesel aastapäeval sütitava kõnega.

NUMBER Kaks inimest ja koer said Lätis eile surma auto ja rongi kokkupõrkel.

Tuhanded poolakad kogunesid valitsusvastasele protestile

Tuhanded inimesed kogunesid eile Poola pealinnas Varssavis parlamendihoone ette protestima, et väljendada oma hukkamõistu vastuolulise reformi läbisurumise suhtes. Poola parlamendi ülemkoda toetas eile seaduseelnõu, mis kriitikute sõnul õõnestab kohtunike sõltumatust ja demokraatlikke väärtusi. Uue seaduse järgi saavad parlamendiliikmed ja justiitsminister õiguse kohtunikke ametisse määrata, ilma et õigusringkondadel sõnaõigust oleks. Valitsuse kinnitusel võeti käik ette, kuna praegune kohtusüsteem on korrumpeerunud ja teenib ainult eliidi huve. Nüüd peab seaduseelnõule oma allkirja andma president Andrzej Duda, kes pole kuidagi väljendanud, et kavatseks selle vastu olla. Poola ülemkohtu kohtuniku Włodzimierz Wróbeli sõnul hävitab uus seadus Poolas kohtusüsteemi sõltumatuse. BBC/PM

Küsitlus: Trumpi toetab 36 protsenti ameeriklastest

Pool aastat ametis olnud USA presidendi Donald Trumpi toetus on väiksem kui ühelgi teisel riigipeal samal ajahetkel viimase 70 aasta jooksul, selgub Washington Posti ja ABC Newsi arvamusküsitlusest. Küsitluse tulemuste põhjal toetab Trumpi 36 protsenti ameeriklastest. Viimase 70 aasta jooksul on sellele lähedal olnud vaid president Gerald Ford 1975. aasta veebruaris, tema toetus oli siis 39 protsenti. Arvamusuuring viidi läbi 10.–13. juulini umbes tuhande ameeriklase hulgas. BNS

Hiinas hukkus kahekorruselise elumaja tulekahjus 22 inimest

Hiina idaosas Jiangsu provintsi Changshu linnas puhkes eile varahommikul kahekorruselises elumajas tulekahju, milles sai surma 22 ja kannatada veel kolm inimest. Shanghaist 80 kilomeetri kaugusel asuva linna võimud ütlesid ühismeedias, et tulekahju puhkes kella 4.30 paiku. Tuletõrjujad suutsid põlengu kustutada, selle põhjust uuritakse. BNS

Kongo DVs hukkus jõelaeva õnnetuses 27 inimest

Kongo Demokraatlikus Vabariigis läks ööl vastu reedet põhja jõelaev, vähemalt 27 inimest uppus ja 54 on kadunud, ütles kohalik ametnik eile. Õnnetus toimus Kasai provintsis, ütles Idiofa piirkonna ametnik Jacques Mbila AFP-le. Põhjalik kontroll kinnitas, et praegu teada olevalt sai Kasai provintsis toimunud õnnetuses surma 27 ja läks kaduma 54 reisijat, teatas Mbila. BNS