Vollekoondis läheb Belgiasse paremaid mälestusi looma

«Puhkus oli tore, aga lühike,» muigab koondise kapten Kert Toobal väikese pausi järel. «Muidugi oleks tore olnud üldse jalad seinale visata, aga midagi peab tegema, päris ilma ei saa,» sõnab sidemängija 12-päevase pausi kohta, mil mehed individuaalseid kavasid järgisid.

Rakvere laagris mingit nalja polnud ja aega sisse elamiseks samuti mitte.

«Kohe algasime hooga peale, mingit uimerdamist polnud. Mängijana sa kogu aeg ju ootad midagi, mänge või puhkust. Hooaja lõpus ootad hooaja lõppu. Maailmaliiga ajal ootasime seda äsjaolnud puhkust, nüüd ootame seda, et pärast MMi turniiri tuleb veel ehk nädal puhkust. Pärast seda läheb aga väga süngeks ja siis pole enam midagi oodata, siis peab juba kevadet hakkama ootama,» viskab Toobal nalja koondise hullumeelse graafiku üle. Sest siis ootab ees valmistumine EMiks ja EM-finaalturniir Poolas. Ja seejärel on käes järjekordne klubihooaeg.

«Aga keegi ei virise, kõik see on meile ammu teada. Kui asjad kulgevad, siis ei virise eriti keegi, hetkel on kõik normaalne ja ei leia, et meil ka mingeid suuri pingeid on. Teada on, et saab olema üliraske turniir, ja üritame esimesest päevast peale leida oma hea rütmi. Kui see on piisav, on hästi, kui ei, siis järelikult on keegi teine parem. Aga kõikide meeste abi on seal vaja, tervet turniiri ei jaksa keegi otsast lõpuni kaasa teha,» sõnab Toobal.

2012. aastal jäid eestlased samas linnas EM-valiksarjas alla Hollandile, Iisraelile ja Belgiale. Sellest seltskonnast on praeguses koondises Toobal ise, Ardo Kreek, Rait Rikberg ja Oliver Venno. Toobal ütleb, et too turniir kuklas ei kummita. «Pea kõik on uued mehed, see on uus turniir ja oleks imelik, kui me sellele vanale turniirile mõtleksime. Oleme teistsugune meeskond ja tulevad uued mälestused,» kommenteeris võrkpallur ajalugu.

Favoriidid on tema sõnul Belgia ja Saksamaa. «Usun, et Eesti neist väga kaugele maha ei jää. Mida Slovakkia endast kujutab, ma nii hästi ei tea, aga neil on olnud väga tugevaid koosseise ja kvaliteetseid mehi neil jagub,» sõnab sidemängija.

Hispaania on sellest suvest väga tuttav, nendega on korduvalt mängitud. Valgevenet peab Toobal üsna ebastandardseks meeskonnaks. «Aga nemad on ju samamoodi sinna turniirile saanud nagu meie.»

Peatreener Gheorghe Cretu on samuti hetkeseisuga rahul. «Oli raske treeningperiood, eriti esimene nädal Rakveres. Trennid polnud küll pikad, ent olid intensiivsed. Olen rahul, mis seisus meeskond on,» võtab ta olukorra kokku. Seda, kes on need 14 meest 16st, kellega peatreener Belgiasse sõidab, ta veel ei avaldanud.

Pärast klubihooaja lõppu polnud koondislastel enne rahvusmeeskonna laagrit mingit puhkust. Nüüd said mängijad sel suvel esimest korda veidi vähem kui kaks nädalat võrkpalliväljakult eemal olla. Kas mehed on nüüd paremas seisus kui kevadel? «Jah, kindlasti. Vahe on selles, et praegu on kõik samal tasemel, kevadel tulid nad eri kohtadest ja olid erinevas vormis,» sõnas Cretu.

Kuidas plaanib Cretu ülitiheda mängugraafikuga MM-valikturniiril mehi roteerida? Viis mängu peetakse viiel järjestikusel päeval ilma mingi puhkuseta. Cretu ütleb, et kaks esimest kohtumist ehk Valgevene ja Hispaania vastu tuleb võidud kätte saada, alles siis saab vaadata, kuidas ja keda vahetada. «Seda ei saa eriti planeerida, vastased on tugevad ja kõik mängivad ühe pileti nimel. Kõik tahavad mängud võimalikult ruttu ära lõpetada, sest energiat tuleb hoida. Iga geim on oluline. Selge see, et suvalistel hetkedel mingeid vahetusi ei toimu, aga nagu ikka, peavad kõik olema valmis sekkuma. Olen kõigist meestest ülevaate saanud,» sõnab juhendaja.