Tartu õpilasfirma tunnistati haisuvaba jäätmekasti eest Euroopa parimaks

Festera liikmed tunnistasid, et ei uskunud, et naasevad Brüsselist koju võiduga. Firma finantsjuht Sandra Võsaste rääkis, et kui tseremoonial oli teine ja kolmas koht välja kuulutatud ja nende nime polnud kõlanud, panid poisid nördimuse väljendamiseks pead lauale ega tahtnud plaksutadagi.

Skeptilised õpetajad

Kui žürii esimees hakkas võitjat kirjeldama, tekkis aga ettevõtlikes õpilastes taas lootus, et just Festera võib osutuda parimaks. «Kui öeldi välja, et isegi õpetajad ei uskunud algul nende ideesse, siis oli see juba väga selge vihje. Kui palju selliseid õpetajaid siis ikka on,» kommenteeris õpilasfirma tegevjuht Kevin Reisenbuk.

Võidukad noored ei pane õpetajatele nende skeptilisust pahaks, sest esialgu polnud ka idee algatajatel endil täpset arusaama, kuidas asi toimima hakkab. Reisenbuk rõhutas, et kuna sellist toodet pole varem tehtud, tuli ettevalmistustöösse kaasata umbes 30 oma ala spetsialisti. «Keemikuid, biolooge ja elektrikuid,» loetles ta.

Rahalist auhinda Euroopa parimale õpilasfirmale ei anta. Küll aga ulatati võitjatele medalid ja karikad. «Ennekõike au ja kuulsus,» lausus Reisenbuk.

Võsaste avaldas lootust, et võit toob neile ka meediakajastust ja see aitab kasvatada inimeste huvi toote vastu.

Temperatuur otsustab

Uudne biojäätmeid lagundav kast ei lase äädikakärbestel ega haisul tekkida. «Kui nende elukeskkonna temperatuur viia 50 kraadi lähedale, siis hais kaob,» seletas Võsaste. Sellise avastuseni jõudis meeskonna tootearendaja Kris-Robin Sirge, kui viis oma haisva kasti põrandaküttega vannituppa, kus ebameeldiv lõhn kadus. Pärast seda asus noormees internetist uurima, mis põhjustas sellise reaktsiooni, ning sai teada, et kõrgem temperatuur muudab bakterite tegevuse intensiivsemaks ning hais ja äädikakärbsed kaovad.

Nii sündiski kast, millesse on paigaldatud temperatuuri hoidev elektrisüsteem. Seadet on lihtne ja mugav kasutada: juhe seina ja jäätmed kasti.

Firma sai Festera nime ladina keelest. Võsaste meenutas, et nad istusid meeskonnaga ja ootasid oma esimest õpilasfirma üritust. «See oli päris alguses, kui meil ei olnud veel kasti prototüüpigi. Hakkasime koos Google Translate abil ladinakeelseid sõnu tõlkima ja otsisime selliseid, mis seostuks meie ideega. Kiire on ladina keeles festinate ja muld terra,» seletas Võsaste.

Reisenbuk lisas, et puht juhuslikult on sõnas Festera seest kas Eestit märkiv est-kombinatsioon.

Võidukasse meeskonda kuulub neli noort: Joonatan Oras, Kevin Reisenbuk, Sandra Võsaste ja Kris-Robin Sirge.