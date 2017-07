Kalmistulisi ärritab linna võimetus lahendada parkimist

«Sinna jääb väga väike parkla, umbes viis autot mahutab,» selgitas linnavalitsuse teedeteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist Mihkel Vijar. Seda, kuhu inimesed tulevikus autod jõulude ja teiste surnuaial käikude ajal parkima peaks, Vijar ei osanud öelda.

Oluline parkla

Läinud töönädala lõpus kalmistul käinud Kaimar Jääger arvas, et autode parkimist peaks siiski võimaldama, eriti vanematele inimestele, kelle tervis pole enam nii hea, et pikki maid omal jalal liikuda. «Arvan, et see on oluline,» ütles ta. Jääger pargib enda sõnul samuti sageli kõnealuses kohas, talviti jätab ta autot ka üle tee asuva Paviljoni kohviku parklasse.

«Loodame, et inimesed mõistavad,» sõnas abilinnapea Valvo Semilarski. Ta nimetas võimalust kasutada surnuaia kõrval asuvat Selveri parklat ja Paviljoni parklat – see pole küll parim lahendus, aga leevendab olukorda.

«Mis puudutab jalakäijate, ratturite, rulluisutajate ja lapsevankritega liikujate turvalisust, siis selle tagamiseks on kergliiklusteed väga vaja,» rõhutas Semilarski.

Ohutu kõnnitee

Abilinnapea sõnul on küsimus valikutes, kas eelistada parklat või ohutut ja sõiduteest eraldatud jalgteed. Ka märkis ta, et rajatav kõnnitee saab olema osa suuremast kergliiklustee ribast, mille väljaehitamiseks on raha olemas. Raudtee ja kalmistu vaheline ala peaks valmima käesoleval aastal. Samale lõigule tulevad ka tunnel ja viadukt, kuid nende ehitust planeeritakse järgmisse aastasse.

Muu hulgas tõstis Semilarski esile asjaolu, et uus tee ühendab kalmistu Maarjamõisa ja vaksaliga paremini, kui on olnud siiani.