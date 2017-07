Valmo Kriisa säras tänavakossus ja valmistub järjekordseks hooajaks

Juba eelmisel hooajal sai Valgas pallinud Kriisa Eesti meistriliigas mõõtu võtta oma 16-aastase poja Kerriga, kes esindas Tartu Ülikooli. Seegi on väga ainulaadne juhtum ka maailma mastaabis.

Nädalavahetusel tegi vanameister kaasa Pärnus Eesti meistrivõistluste tänavakorvpalli etapil, kuuludes üle 35-aastaste ehk seenioride klassis meeskonda nimega Iisaku Vanurid. Oma klassis saadi teine koht, finaalis tuli tunnistada Vanakoolimeeste 15:13 paremust. Viimati mängis ta enda sõnul seda mängu ligi 20 aastat tagasi. Kerr Kriisa tuli muide 2015. aastal U16 poiste arvestuses tänavakorvpalli Eesti meistriks.

Kriisa ise jääb ses osas tagasihoidlikuks, et sai hästi hakkama. «Mängisin ju veteranidega,» naerab ta võistlusklassi, kuhu pääsevad siiski temast pea kümme aastat nooremad mehed. «Tänavakorvpall on ikka jätkuvalt üsna füüsiline ja palju maadlemist, aga mulle meeldis. Mängisin päev otsa ära ja väga hea oli, häda polnud midagi,» hindab spordimees ja lisab, et kogu üritus oli talle väga meeltmööda. «Ilus ilm ja saab lapsed toast ära, väga tore. Kõik Eesti paremad noored olid seal ka väljas ja lõhkusid üksteise vastu väga agaralt, väga positiivne,» sõnas ta tulevikutegijate kohta.

«Miks ma sinna läksin, sellel on natuke teised põhjused, millest ma rääkida ei tahaks, isiklikud põhjused, millest pole mõtet suurt numbrit teha,» jätab ta osalemise tagamaad lahti rääkimata. Selge on see, et kutsuti. «Kui sõbrad helistavad, siis ma ei oska ju «ei» öelda. Ise ma poleks sinna läinud, kui, siis oleksin ikka eliiti läinud mängima,» teab ta oma taset hästi.

Mängumees leiab, et kuigi tihti räägitakse, et tänavakorvpallis võib kergelt vigastusi saada, tema seda ei tunneta. «Kui oskad ennast hoida, siis ei lõhu ta midagi nii väga. Võid lõhkuda, aga kui keha on tugev, ei juhtu seal midagi. Muidugi on natuke füüsilisem mäng kui saalikorvpall,» lisab korvpallur.

Ka finaalivastased pidid Kriisa vastu palju vaeva nägema ja võit ei tulnud kergelt. Selle klassi võitnud Vanakoolimeeste mängija Ahti Roostalu tunnustas vanameistrit. «Tuli ette, et pidin teda katma küll kahjuks! Kohe alguses pani meile finaalis kolm kolmest. Kuigi ta pole ehk nii jõuline kui tänavakossus vaja, aga on tunda, et poiss on vormis ja jaksab veel mängida küll,» tõdeb 36-aastane Roostalu, kes aastaid tänavakorvpalli karussellis tiirelnud.

Roostalu lisab, et Kriisale tuli eraldi tähelepanu pöörata. «Ta on ikka päris hea mängumees ja tegi meile palju pahandust. Võrreldes selle seenioride klassi tasemega, on tema ikka teine klass,» räägib ta aastaid meistriliigas pallinud mehe kohta.

Ka Kriisa poeg Kerr, kes suvi läbi noortekoondisega rakkes, oli Pärnus kohal. «Mängisime seal korraks viit miinust, ega ma teda ju sel suvel eriti näinud pole. Kui koju tuleb, on rampväsinud ja magab kaks päeva. Ja siis läheb järgmisesse laagrisse, nüüd just sõitsid Leetu ära. Temal on väga tihe graafik,» sõnab ta poja kohta, kes astub isa jälgedes. Nii pole isa ja poeg saanud koos uueks hooajaks põhja laduda.

Möödunud hooajal Valga ridades pallinud tagamees ei oska tuleva klubihooaja kohta veel midagi öelda. Tahtmine mängida on aga jätkuvalt olemas, kinnitab korvpallur. «Ei oska ma veel midagi rääkida, pean veel oma eelmise klubiga asju ajama ja eks siis vaatame, mis toimub. Hetkel on kõik kuidagi vaikne ja pole viimasel ajal suhelnud sel teemal,» kommenteeris ta. Paari nädala pärast loodab aga ses osas mingeid edasiminekuid.

Ka füüsiliselt peaks meistriliiga tase jätkuvalt sobiv olema. «No tuleb trenni teha, siis on keha selleks valmis, muidu mitte. Olen end suvel ikka liigutanud ja vormis hoidnud, ettevalmistused on alanud, aga üle kahe kuu saingi alles nüüd Pärnus palli ka puutuda,» räägib Kriisa.

Infokast

Valmo Kriisa (43)

Korvpallur

Saavutused

Eesti meister Tallinna Kalevi ridades (2002, 2003), Kalev/Cramo ridades 2009. ning Tartu Ülikooli ridades 2015. aastal.

Esindanud Eestis veel KK Tartut, Nybitit, Rakvere Tarvast, TTÜ/Kalevit ja Valga/Valkat.

Mänginud Rootsis Södertäljes ja Hollandis Gröningeni Capitalsis. Hollandi meister aastal 2004.

Kuulunud Eesti koondisesse aastatel 1995–2010.

2007. aastal valiti Eesti parimaks meeskorvpalluriks.