Pärnu siiski jätkab meistriliigas

Kui paar päeva tagasi tuli ilmsiks uudis, et Pärnu Sadama nimeline meeskond tuleval hooajal Eesti meistriliigas enam kaasa ei tee, siis tänaseks on olukord teine, Pärnu siiski jätkab kõrgemal tasemel. Selleks panid Pärnu klubid KK Pärnu ja KK Paulus, mis seni on koostööd teinud eelkõige noortekorvpallis, seljad kokku meistriliiga klubi jätkamise nimel.