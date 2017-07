Umbusaldushääletus tõi Jõhvis taas võimupöörde

Uueks vallavanemaks valiti Aleksei Naumkin (SDE) ja volikogu esimeheks Niina Neglason (Reformierakond). Neglason ütles Postimehele, et Enoki taandamise poolt hääletas 13 ja vallavanema taandamise poolt 11 volikogu liiget.

«Aga meil on tunne, et esimees luges hääled vahel valesti, sest oleks pidanud olema 12 häält,» sõnas ta. Igal juhul läks umbusaldus läbi, sest selleks oli vaja minimaalselt 11 häält.

Volikogu tööd juhtima asunud Neglasoni sõnul otsustati, et tema võiks volikogu esimehe koha üle võtta, sest tal on juba seda laadi kogemus olemas.

Kas valla juhtimises on nüüd oodata töörahu taastumist? «Ma arvan küll, et taastub. Üks põhjus, miks me üldse umbusalduse tegime, on see, et valla töötajad olid väsinud sellest, et kogu valla tööd korraldab tegelikult volikogu esimees,» leidis Neglason.

Oodatult näeb esimehe kohalt maha võetud Enok asju teisiti. «See ei olnud kindlasti mingi strateegiline otsus, vaid puhtalt karistusaktsioon,» ütles ta Postimehele.

«Mina olen uusi tuuli üritanud tuua, aga see on tekitanud isiklikku vaenu. Ma olen siinset toitumisahelat lõhkunud ja nigela tasemega vallaametnike puudustele tähelepanu juhtinud, ja nad on pidanud ka lahkuma. See ongi pingeid tekitanud,» selgitas ta.

See, et umbusaldusavaldus läbi läks, Enokit ei üllatanud. Ta osutab, et peagi on käes kohalikud valimised ja siis saavad jõujooned jälle selgeks. «Ma arvan, et mina ja Eduard East oleme päris hea tandem,» ütles ta.​

Jõhvis toimus nii-öelda võimuvahetus ka 2016. aasta mais, kui volikogu avaldas umbusaldust volikogu esimehele ja aseesimehele, aga samuti vallavanemale ja mitmetele vallavalitsuse liikmetele, mistõttu jäi Jõhvi sisuliselt ilma vallavalitsuseta. Toona kaotas volikogu esimehe koha just Niina Neglason, kes selle eile tagasi sai.