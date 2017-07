Tennisekuningas Roger Federer kroonis end jälle

Cilicil jäi üle vaid tõdeda: «Olen terve karjääri juhindunud põhimõttest mitte kunagi alla anda. Tahtsin tänagi endast parima anda… Aga mul oli vägev seiklus, mängisin Wimbledonis elu parimat tennist.» Aupakliku võitjana tuntud Federer ei jätnud rivaali trööstimata: «Tennis on vahel julm, aga Marin võitles hästi ja on sangar. Loodetavasti mängime tulevikus veel mõned vägevamad matšid.»

Tõsi, kuigi Federeri viimane lause oli ilmselgelt mõeldud üdini heatahtlikuna, võis see Cilicile mõjuda ähvardavana, sest vähemalt praegu on šveitslane võitmismasin. Jah, ta ei tegutse nädalast nädalasse, aga fakt, et 2017. aastal on Federer seitsmest osaletud turniirist võitnud viis (kõige kaalukamat), räägib enda eest.

Meeste tipptennise tähendusrikastest rekorditest pole ainult üks Federeri valduses – enim tiitleid ühel suure slämmi turniiril. Kui Federer võitis Wimbledonis kaheksandat puhku, siis Nadal on Prantsusmaa lahtised kinni pannud kümme korda. Aga, oleme ausad, pole ju üldse võimatu, et Federer iluvea parandab ja selles arvestuses Nadalile järele jõuab?

LISALUGU

Roger Federeri fenomeni statistika

Roger Federeri 6:3, 6:1, 6:4 võit Marin Cilici üle Wimbledoni meeste üksikmängu finaalis tähendab, et kõik šveitslasest kõnelevad rekordiraamatud tuleb ümber kirjutada, sest tõesed numbrid on senistest hoopis vägevamad.

8 meeste üksikmängu Wimbledoni meistritiitlit on Federer võitnud. See on rekord. Pete Sampras (USA) võitis seitse ja Björn Borg (Rootsi) viis tiitlit.

11. korda mängis Federer Wimbledoni finaalis, mis on suure slämmi turniiride rekord. Teisel kohal on Rafael Nadal (Hispaania) kümne finaaliga (kõik võidukad!) Prantsusmaa lahtistel.

19 suure slämmi turniiri finaali 29 mängitust on Federer võitnud. Järgnevad Nadal 15, Sampras 14 ning Novak Djokovic (Serbia) ja Roy Emerson (Austraalia) 12 tiitliga.

93 ATP turniiri esikohta on nüüd Federeri arvel. Ta jääb alla ainult tšehh Ivan Lendlile ja ameeriklasele Jimmy Connorsile, kes võitsid karjääri jooksul vastavalt 94 ja 109 profiturniiri.

2 mängijat on võitnud Wimbledonis meeste üksikmängu ilma settigi kaotamata: Borg 1976. aastal ja Federer tänavu.

35 aasta ja 342 päeva vanusena sai Federerist vanim Wimbledoni meeste üksikmängu tšempion. Senine rekord kuulus ameeriklasele Arthur Ashe'ile, kes oli 1975. aastal võites 31 aasta ja 360 päeva vanune.

70 suure slämmi turniiril on Federer karjääri jooksul osalenud. Sama palju on suutnud vaid Fabrice Santoro (Prantsusmaa). Kui Federer mängib USA lahtistel, kuulub rekord ainuisikuliselt talle.

1111 matši on Federer profikarjääri jooksul üksikmängus võitnud. Kaotusi on sinna kõrvale kogunenud 247.

625 miljonit dollarit on tema teenistus (auhinnaraha, sponsorsummad ja kõik muu) 1998. aastal alanud profikarjääri jooksul.