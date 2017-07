Viimaste ringide draama tõstis Hamiltoni Vetteli kannule

Hamilton võitis kvalifikatsiooni ning sai kirja suurepärase ringiaja, püstitades ühtlasi Silverstone'i ringirekordi. Hamiltoni ähvardas ajasõidu järel korraks diskvalifitseerimine, kui ta takistas väidetavalt Haasi sõitjat Romain Grosjeani kiiret ringi tegemast. Kohtunikud Hamiltonil lõpuks süüd ei leidnud, see ajas omakorda marru Grosjeani. Järgnes sõnasõda meedia vahendusel, kuhu sekkusid ka tiimijuhid, kes oma sõitjaid kaitsesid. «Kaotasin selles kurvis 0,35 kuni 0,4 sekundit. Kui see pole takistamine, siis mis üldse on? Kohtunikud olid tema suhtes leebed, sest ta võitleb tiitli pärast. Kui rollid olnuks vastupidised, oleks mind tema asemel kindlasti karistatud,» torises Grosjean.

Mercedese piloot kontrollis ka eilset võistlussõitu, tema selja taga toimusid viimastel ringidel aga ootamatud sündmused, kui mõlemal Ferrari sõitjal Vettelil ja Kimi Räikkönenil lõhkesid rehvid. Kolmandal kohal olnud Vettel lõpetas seetõttu seitsmendana, teisel kohal olnud Räikkönen langes planeerimatu boksipeatuse tõttu kolmandaks.

See oli Hamiltonile karjääri viies võit kodupubliku ees, neljas triumf järjest. Mees oli mõistagi õnnelik. Enne Suurbritannia etappi lahutas Hamiltoni ja Vettelit 20 punkti. «Fännide toetus on sel nädalavahetusel olnud uskumatu. Ma olen nii uhke, et suutsin teile sellise elamuse pakkuda. Nüüd on plaanis üldvõit koju tuua,» sõnas Hamilton BBC vahendusel.

Vormel 1 sarja järgmine etapp ehk Ungari GP peetakse kahe nädala pärast ehk 30. juulil.

Tabloo

Vormel 1

Suurbritannia GP

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes, +14,063)

3. Kimi Räikkönen (Ferrari, +36,570)

4. Max Verstappen (Red Bull, +52,125)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull, +1.05,955)

6. Nico Hülkenberg (Renault, +1.09,109)

MM-sarja üldseis

1. Sebastian Vettel 177 punkti

2. Lewis Hamilton 176

3. Valtteri Bottas 154

4. Daniel Ricciardo 117

5. Kimi Räikkönen 98

6. Max Verstappen 57