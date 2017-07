Matkavarustus minimalistidele. Kuidas hoida kokku ruumi ja kaalu arvelt?

Ultrakerged madratsid mahuvad kokkurullituna igale poole. / Väino Laisaar

Magamiskott tuleb soetada esmajärjekorras ikkagi temperatuuri järgi ja valida sobilikest kompaktseim või ülesannetega enim sobiv. Ülikompaktne ja tugevates soojakraadides kasutamiseks mõeldud magamiskott ei täida külmemas kliimas oma eesmärki ning muutub hoobilt «äkki läheb vaja» kategooriasse kuuluvaks matkatooteks. Külmadesse oludesse mõeldud sulesisuga magamiskotid on kompaktsemad ja kergemad kui muudest moodsatest materjalidest kotid, kuid need kaotava oma soojaomadused kohe, kui suled niiskeks või märjaks muutuvad. Sünteetilise sisuga kotid peavad niisketes tingimustes aga palju paremini vastu.

Magamiskott ja -lina. / Väino Laisaar

Kui reisi sihtkohad kipuvad jääma väga soojadele aladele, tasub kaasa võtta ka magamiskoti lina. See kaitseb magamiskotti higistamisest tulenevate õuduste eest, pakub külmemal ööl mõnusat lisasoojust ja sobib tegelikult ka ilma magamiskotita kasutamiseks – kaitseb tülikate sääskede eest, pakkudes samal ajal palavas keskkonnas mugavat tekitunnet. Ja mis põhiline, see ei võta kotis üldse ruumi ning mahub enamasti ka kenasti magamiskotiga samasse pakkekotti.

Padi. Maailmas on hulga inimesi, kes ilma padjata magada ei saa. Nende hulka kuulun ka mina. Autoga matkates on koduste mugavate patjade kaasavedamine mõnevõrra lihtsam, aga muude reisiviiside puhul võib tulla ette komplikatsioone. Siin ulatavad taas abikäe tootjad. Kaubandusest võib leida palju eri suurustega kokku rullitavaid ja täispuhutavaid matkapatju. Kellele mis, sõltub juba kasutaja isiklikest eelistustest. Kõige minimalistlikum lähenemine on aga see, kui dressipluusi või mõne pehmema jope ülejäänud osa ühte varrukasse kokku toppida. Nii moodustub mõnus koonuseline peaalune torupadi.

Moodsa aja matkatoole ja laudu annab samuti üsna väikeseks pakkida. Helinox on juba mõnda aega turul ülikerge matkamööbliga. Tooteid on peale mugava kaasavedamise ka kerge üles panna, näevad kenad välja ja lisavad õhtusele laagerdamisele kõvasti mugavust juurde.

/ Väino Laisaar

Matkarätikud on muutunud tänapäeval erakordselt väikesteks, kompaktseteks ja kiiresti kuivavateks. Põnevast materjalist vett isuga imavad rätikud on võimelised ilmast olenevalt kuivama ka kümmekonna minutiga. Siinkohal võtan endale julguse ja soovitan kahte – saunalinasuurune (64 x 137 cm) kompakträtik sobib saunade, suuremate pesemiste ja ujumiste tarbeks suurepäraselt. Väiksem (48 x 48 cm) rätik, mis kotis üldse ruumi ei võta, sobib hästi hommikusteks protseduurideks, mil suurema rätikuga vehkimisel mingit pointi pole.

Erakordselt väiksed matkarätikud kuivavad 10 minutiga. / Väino Laisaar

Pesemise tarbeks on välja mõeldud kompaktne ja kõiki asju pesev Global Wash geel. Selle, ka lennukisse lubatava tuubi sisuga, võib pesta peale juuste ja kogu keha ka riideid ja toidunõusid ning seda kõike ka soolase veega.

Kõikide asjade pesuvahend. / Väino Laisaar

Söögiriistade valik on üüratu ja sellest peaks igaüks endale sobilikud kopsikud ja luhvlid leidma. Kõige minimalistlikum lähenemine on minu meelest aga Fold-a-cupid, mis on põhimõtteliselt purunematud kokkuvolditavad plastkruusid, mida on saada kahes eri suuruses. Suurem (6 dl) sobib hästi toidu manustamiseks ja väiksem (200 ml) kõikide jookide joomiseks. Hindan nende juures ka seda, et topsidesse pandud toit ja jook jahtuvad normaalse kiirusega, lubades ka lühikesest toidupeatusest viimast võtta.

Luhvli – kahvel-lusikas kombo – valiku kaks tähelepanuväärsemat esindajat on titaanist Spork, mida on tahtmatult suhteliselt keeruline ära lõhkuda, ja Munkeesi volditava käepideme ja luhvelotsikuga söögiriist.

/ Väino Laisaar

/ Väino Laisaar

Volditavad sööginõud ja titaanist luhvel kaaslasega. / Väino Laisaar