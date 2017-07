Välismaalaste kvoodi kaotamine on kivi poliitikute kaelas

Viimastel aastatel on kvoot olnud 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. Mullu täitus kvoot esimest korda ning PPA pani inimesed ootele. Nagu mullu, on ka tänavu kvoot 1317 inimest, ning selle alusel on eelmise nädala lõpu seisuga välja antud 1099 elamisluba, ülejäänud on taotlustena menetluses.

***

KOMMENTAARID

Kadri Simson / Foto: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Kadri Simson

majandus- ja taristuminister, Keskerakond

Olen seisukohal, et kvoot peab ennekõike vastama Eesti tööturu vajadustele. Tänane seis, kus kvoot on kohe-kohe täis saamas, kinnitab vajadust määra suurendada. Kvoodist üldse loobumist ma hetkeseisuga õigeks ei pea.

Meie eesmärk peab olema rahvusvaheliste ettevõtete Eestisse meelitamine ning neil peab olema võimalus leida endale kompetentset tööjõudu nii Eestist kohapealt kui ka vajadusel väljapoolt Eestit. Teatud sektorite vajadused on kahjuks seesugused, et ainult Eesti tööjõuga neid ära ei rahulda. Eelnevatel aastatel on see olnudki üheks lahenduseks, et mõnes valdkonnas töötavaid inimesi otsustati kvoodiväliselt käsitleda, selline lähenemine on üheks võimalikuks lahenduskäiguks ka sel aastal.

Helir-Valdor Seeder

IRLi esimees

Helir-Valdor Seeder / Foto: Liis Treimann / Postimees

Krooniline töökäte puudus on tekkinud aastate jooksul. See on tingitud meie rahvastiku vähenemisest ja vananemisest ning seetõttu lihtsaid ja lühiajalisi lahendusi ei ole.

Ettevõtete vajadus lisatööjõu järele on mõistetav, kuid samas nende sissetoomisel peame vaatama rohkem ette kui ainult käesolev majandustõus, sest majanduse langedes jäävad need töökäed üle ja neid tuleb toetada meie sotsiaalsüsteemist. Odava tööjõu eelisele toetuv majandus ei ole jätkusuutlik. Meil on vaja võtta suund sellele, et ettevõtjad panustaksid enam tööviljakuse tõusu, sest vahe selles on nii Soome kui Rootsiga meil mitmekordne. Ka peame igati soodustama meie oma inimeste tagasipöördumist kodumaale, leidma võimalused rakendamaks tööle puuetega inimesed ja ka eakamad.

IRLi hinnangul on kvoodisüsteem jätkuvalt vajalik, kuid selle sees võiks kehtestada ka sarnase punktisüsteemi nagu on Kanadas ja Austraalias. Neis riikides hinnatakse tööle saabuva inimese vanust, haridust, töökogemust, keeleoskust jne. Ning nende kriteeriumite alusel otsustatakse, kas inimene saab tööle tulla või mitte.