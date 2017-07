Tiit Sokk: koondises on nii positiivseid kui ka negatiivseid üllatajaid

Mõlemas mängus oli meie resultatiivseim Kristjan Kitsing 12 silmaga. Mänguaega teenisid kõik mehed ja kellegi minutid liiga suureks ei läinud. Ka eestlaste efektiivsuse näitajad olid mõlemas kohtumises suuresti plussis.

Kaks kindlat võitu näitab, et Eesti oli tubli, asjad suures plaanis toimisid, pall liikus, mehed nautisid väljakul olemist. Juures on mõni mängija, kes ei pelga musta tööd teha. Ka treenerid ei tõuse kahe võidu järel pilvedesse.

Peatreener Tiit Sokk ütleb, et kole oli vaid esimese mängu algus.

«Aga juba teisel poolajal läksid asjad rohkem paika, saime kaitses hakkama ja rünnakul tegime omad asjad ära. Teine mäng sujus juba üle ootuste hästi. Vastased polnud maailma tugevaimad, aga ega me isegi maailma tippu ei kuulu,» sõnas juhendaja vastaste kohta.

Sel suvel on koondises mitu eelmise suve nii-öelda noortemeeskonnast, aga ka Kristjan Kangur ja Janar Talts. Peatreeneri sõnul tundsid kaks vanemat end noorte kõrval hästi ja meeskond klappis kokku üsna hästi. «Eks meie stiil on sama nagu varemgi, ses osas mingeid probleeme küll ei olnud. Päris uustulnuk on ju ainult Kregor Hermet,» rääkis Sokk.

Peatreeneri sõnul oli nädalavahetusel nii neid, kes üllatasid positiivselt, kui ka neid, kes jooksid lati alt läbi. Nimesid ta targu avalikustama ei hakka. «Osa mängijaid oli ka treenerite jaoks üsna valge leht. Mõni suutis end näidata, mõni ei õnnestunud nii hästi,» ütles Sokk.

Sarnaselt eelmise suvega on ka sel aastal mitu puudujat. Klubihooajast pärinevad vigastused pole lihtsalt vajalikus tempos paranenud. Gregor Arbet jääb eemale, sest ei jõua vigastusest taastumise tõttu õigeks ajaks mängulisse vormi. Siim-Sander Vene ja Rain Veidemani polnud samuti Portugalis kaasas, nemadki taastuvad lõikustest.

Hetkeseis on selline, et Vene liitumine tundub üsna ebatõenäoline, Veidemani puhul on lootust rohkem, sest teda vaevab randmevigastus. Hüppeliigese trauma tõttu ei saa meeskonda ilmselt aidata ka Toomas Raadik. Ka Tanel Kurbase seis on kahtlane. Sokk ütleb, et pole Portugalis olles saanud nimetatud meestega suhelda. «Kõik, kes tahavad koondisega liituda, peaksid homme õhtul (teisipäeva õhtul – M. G.) trennis olema ja võimelised täiskoormusega treenima, sest rohkem pole aega oodata,» võtab ta olukorra lühidalt kokku.

Portugalis jäi positiivse poole pealt silma nooruke Kregor Hermet, kes karastus Hispaania esiliigas. 20-aastane eesliinimees sai koondisekutse hiljem, kui selgus, et pikkade osakonnas tekib taas probleeme. Sai täiesti normaalselt hakkama ja nii seisab rahvusmeeskonna treeneritel ees otsustamine: kas Hermet jääb meestekoondisesse või liitub universiaadikoondisega, kus tal oleks liidriroll. Universiaadimeeskonna peatreener Indrek Visnapuu on mõistagi Hermeti liitumisest huvitatud. Nii tuleb kahe koondise juhendajatel ses osas omavahel kokku leppida, kumma meeskonnaga noormees jääb.

Järgmised kontrollmängud peetakse tuleval esmaspäeval ja kolmapäeval Rootsiga, kes peaks tasemelt olem Rumeeniast ja Portugalist kõvem. Seda ei osanud Sokk küll kinnitada ega ümber lükata. «Rootsiga pole me nii ammu mänginud, ei kujuta üldse ette, kes neil mängivad. Aga eks me keskendume nii ehk naa oma asjadele.»

Koondise suvi kulmineerub maailmameistrivõitluste eelvalikmängudega augustis, kus Eesti vastaseks on Makedoonia ja Kosovo. Järgmisse ringi pääsevad kolmest kaks meeskonda.

Lisalugu

Üllar Kerde: koondise mäng oli koolipoisilik ja tore

Rahvuskoondise endine peatreener Üllar Kerde vaatas samuti koondise kahte kohtumist. Kogenud juhendaja sõnul oli vastaste tase sedavõrd kehv, et suuri järeldusi neist mängudest teha ei saa.

«Rumeenia muidugi vähe üllatas, et nad nii kehvad olid. Vahepeal olid nii Rumeenia kui ka Portugal päris kõvad, kaotasime ju Portugalile 2008. aasta valiksarjas ja langesime välja,» meenutab Kerde.

«Mängu kohta seal suurt midagi öelda ei saagi, kuigi hea, et mehed said positiivseid emotsioone ja enesekindlust. Mäng oli koolipoisilik ja tore. Samas nii-öelda päris tiimide vastu niisuguse lõbusa korvpalliga minna ei saa, siis ei tule need asjad enam nii hästi välja. Tippsatsid mängivad kaitses ju hoopis teisiti,» teab Kerde. Samas ei saa Kerde sõnul öelda, et midagi oleks halvasti.

«Tiit (peatreener Tiit Sokk – M. G.) kasutas kõiki mängijaid, aga olulistes kohtumistes see nii olema ei hakka. Ma ei saanud mingit pilti ette eeldatavate põhimeeste seisust, näiteks Kristjan Kangurist või Janar Taltsist. Põhimängijatest keegi põhiraskust justkui ei kandnudki. Ei usu, et valikmängudes on samad mehed nii palju platsil nagu Portugalis.»