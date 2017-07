Saalihokikoondis sai uue peatreeneri

2001. aastast treenerina tegutsev Risto Lall on õppinud TLÜ kehakultuuri ja spordi instituudis ning tal on 5. taseme treenerikutse. Ta on olnud Eesti U19 ja naiste koondise peatreener ning meeste koondise abitreener. Praegu töötab ta Soomes Porvoo Salibandyseura meeste ja A-klassi noorte treenerina.

«Viimastel aastatel Soomes saadud kaasaegsed teadmised ja kogemused sooviksin nüüd Eestisse tuua. Et koondis areneks ja näitaks head sisu,» kommenteeris Lall.

Petri Hosiaisluoma on olnud Soome ja Eesti U19 koondmeeskonna abitreener. Töötanud Soome Saalihoki Liidu koolitajana. Töötab Porvoo Salibandyseura meeste treenerina.

Koondmeeskond koguneb septembris, mil põhiline väljakutse on osalemine rahvusvahelisel turniiril Lätis, kus vastasteks on Soome U23 koondis, Poola ja Läti. Sügise jooksul peetakse treeningkogunemisi ning kontrollkohtumisi Eestis ja Soomes.

2018. aasta veebruaris osaletakse MM-valiktsüklis, mille üks turniir on plaanitud taas Tallinnasse, seekord Kalevi spordihalli.

Valikusõela läbinud koondised osalevad sama aasta detsembris Tšehhis finaalturniiril. Eelmised maailmameistrivõistlused 8. kohaga lõpetanud koondmeeskond on maailmareitingus üheksas.