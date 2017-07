Vihma sajab! Võtame siis mõnuga!

Festivalirahvas rõõmustab ka vihmases ilmas. / AFP / Scanpix

Rahulolematus on alati mõtlemise küsimus – selle tekitab lõhe ootuste ja reaalsuse vahele. «No hei – on juuli, mul algas äsja puhkus. Mis korralagedus see olgu? Olgu olla päike ja palavus, mul on õigus seda saada! Muidu ma vingun!» Umbes sellist sisekõnet ja paraku ka vestlust tunneb praegu siit ja sealt. Aga ilmaga kahjuks kaubelda ei saa ja kiunumine toob tujutaevasse vaid musti pilvi lisaks.

Sulejope suveks? Jaa, teisiti ei saa!/ Ardo Kaljuvee / FIBIT

Tegelikult on porilompides plätserdada täitsa lahe, kui oled end vaid ilmale vastavalt riidesse pannud.

Omamoodi võib pettunud suvitajatest ka aru saada, sest soojalootust on siinkandis harva ja kui seegi käest röövitakse, teeb meele mõruks küll. Optimistid on aga ammu tähele pannud, et suvi pole mitte maamunalt kadunud, vaid šeikeris sügise-kevadega segamini löödud. Ehk täna päike, homme põhjatuul ja ülehomme padukas on tavaline asi. Ning kõik jääb lihtsalt hiljaks – september on varsti uus juuli, juhhei!

Pole mõtet jonnakalt suveriietest küünte ja hammastega kinni hoida, kui ilm pakub muud. Sellist päeva, kus saaks joped, kummikud ja kasukad talvekorterisse ära koristada, ei pruugi enam tulla. Suvi tundub külm, kui riideid on liiga vähe! Kes keelab midagi toekamat selga tirida? Väga mõnus on õues tšillides või ujumast tulles kasukas õlule visata ka südasuvel, juba mitu aastat tunnen sellisest stiilitembust täit rõõmu. Ja märja ilma puhul on hindamatuks abiks spordi- ja matkarõivad, mis peavad vett igas olukorras nagu vaprad sõdurid.

Efektne must vihmamantel - Year by Raivo Holm/ Erlend Štaub / TFW

Vihmamantel on selle suve staar

Teate, kust kõik see vihmahala tuleb? Sellest, et inimestele ei meeldi ennast riidesse panna, eriti naissoost tegelastele. Ikka tahaks miskit õhemat, keharõhutavamat ja paljastavamat ning siis saadavad kogu seda ilu plagisevad hambad ja nohupunane nina. Aga ajad üht-teist vettpidavat selga ja elu on lill iga ilmaga! Ainult riietuse ja suhtumise muutmisega saabki – hops! – kõik päevad oma suveks ilusaks keerata.

Mitte iga jopesarnane objekt ei saa tegelikult tõsises sajus hakkama. Tark on sihtida nutikate kangaste ja ekstreemoludesse mõeldud disaini poole. Meie argipäev ei jää sellest kuigivõrd maha! Seal leidub igasugu elumuutvalt tarka tehnoloogiat! Jope võib olla kerge kui sulg ja anda sooja sama palju nagu paks puhvaika.

Vihmakaitserõivastele, kui need tõesti tegijate liigast pärit, on märgitud, kui vettpidavad need on. Teibitud õmblused on tavaliselt kindel märk, et selles jopes tuled ka veeuputusest kuiva nahaga välja. Kui aastate eest kippus sportlik maailm olema rangelt funktsionaalne ja fantaasiale, värvile ning mängulustile siin palju aega ei raisatud, siis see on ammuilma muutunud! Sinu sajuilma elupäästja võib olla lõbus nii vormilt, värvilt kui ka mustritelt. Eriline hitt moelavadel on muuseas läbipaistev jope, mille alt saad ka oma edevamaid kihte eksponeerida. Kuid ühekordne kilepalakas on paraku sama stiilivaba kui kilekott punasel vaibal.