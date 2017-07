Väike ja mahe peab mõtlema suurelt

«Vinnuka tegemine on üks kuramuse käsitöö,» kirub OÜ SirLoini juht ja asutaja Lauri Bobrovski (31), kuid väikeettevõtjal pole algul võimalik unistadagi tootmise automatiseerimisest. Eesti mahelihast toodab ta mitme maitsega vinnutatud liha, maheviinereid ja mahedat täissuitsuvorsti. Väikeettevõtte nimi tuleb (veise) seljafilee ingliskeelsest nimetusest sirloin ja sir loin’i võiks tõlkida härra fileeks. Koos Bobrovskiga töötab Vahuküla ettevõttes neli inimest.

Maheliha saab alguse looma kasvatamisest. Loeb see, millega teda söödetakse ning kuidas ja millega ravitakse. «Reegleid on palju,» tõdeb Bobrovski, kuid need on selleks, et liha saaks loomulikum.

Ettevõtmist alustas Bobrovski 2013. aastal, kui hakkas katsetama vinnutatud lihaga. Idee oli küpsenud ettevõtjal peas juba varem. «See sai alguse juba kooli ajal, aga tookord ei pakkunud see mulle piisavalt pinget. Minus küpses siiski idee, et tahaks midagi ise teha.»

Bobrovski on Taanis õppinud piimatehnoloog. Siin on ta teinud Farmi piimatööstusele Kreeka jogurtit. Toona oli ta välistanud töö lihatootmises.

«Tuleb välja, et iial ei tohi öelda iial,» lausub Bobrovski, mõeldes tagasi ettevõtte asutamise peale. Tahtest tegeleda maheettevõtlusega asutati SirLoin. Tootmine pandi käima 2014. aastal, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetuse abil toodi esimesena turule mahelihasnäki sari Vinnukas.

Kõige raskem aasta

Ettevõte tegutseb kolmandat aastat. Bobrovski sõnul sureb kõige rohkem väikeettevõtteid kolmandal aastal. See on pannud tööandjat vaatama kaugemale ja mõtlema ettevõtte tuleviku peale. Majas on rendile võetud rohkem ruume ja alustatud teiste ruumide sobivaks ehitamist.

SirLoini tootevalik on nüüd mitmekesisem kui pelgalt alustamise aja vinnutatud lihasnäkid. Õige pea tahab firma kogu tootmise Järvamaale Vahukülasse tuua. Lisaks on plaanis hakata pakkuma tervikteenust jahimeestele. «Jahimees toob looma meile ja meie juurest tuleb välja vorst. Püssikuul ka – kui seda üles ei leia, siis on jama,» naljatab Bobrovski.

Selle aasta jahihooajaks loodavad nad juba valmis olla. Kui pakkuda võimalust, et kõik väärttükid pannakse vaakumpakendisse ning ülejäänud lihast tehakse vorst või konserv, võib huvi selle teenuse vastu suur olla, ennustab ettevõtja. Metsloomaliha on delikatess. «Tihti on nii, et jahimehed teevad selle liha kuskil kuuri taga neljaks ja siis vaatavad, mis edasi. Kas saab midagi või antakse hoopis koerale.»

SirLoini tooted saavad tavaliselt alguse Lauri Bobrovski peas. Kõigepealt tuleb idee. Seejärel hakkab ta uurima, kas sellist toodet on juba saada ja kui, siis milline see on. «Seejärel mõtled, kas on võimalik seda toodet teha. Kui on, siis alles hakkad mõtlema tootele nagu tootele,» räägib ettevõtja.

Üks olulisemaid asju uue toote juures on hind. Ettevõtte juht sõnab, et väikeettevõtetel pole mitte kuidagi võimalik suurtööstusega konkureerida. «Eks see nišis toimetamine on.»

Väikeettevõtetel tuleb mõelda suurelt – mis teeks käivet. «Ettevõttel on püsikulu ja tööjõukulu, mis vajab maksmist. Kui tootlikkus on madal, siis läheb raskeks,» nendib Bobrovski.