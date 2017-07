Kristiina Ehin: «Looming võimaldab mul elada mitmekülgset elu»

Sul näib olevat loominguliselt viljakas aeg. On see lihtsalt asjade kokkulangevus või peitub selle taga mingi konkreetne põhjus?

Peamiselt on see kindlasti asjade kokkulangevus, aga kui järele mõelda, siis veel enam on sellel kindlasti põhjuseid. Näiteks see, et väikese lapse kõrvalt kuidagi häälestad ennast virkuse lainele. Mõtled, mida nüüd saaks selle viieteist minutiga teha, mis laps veel magab. Ja enamasti tuleb välja, et see ongi päris pikk aeg ja jõuab päris palju.

Sinu viimase aja tegemistes hakkab silma liikumine kõrgkultuurist popkultuuri ja otsapidi isegi päevapoliitikasse. Kuidas see sinu enda jaoks paistab? On need protsessid teadlikud?

Jõudumööda üht ja teist. Kõrgkultuuri pürgides ja loomingulist elu elades ei saa endale lubada, et ühel hetkel saab julgus otsa, kui on vaja reageerida mingile sogasele lainele. Ei taha istuda elevandiluust tornis ja mõelda, et sellesse või teise asja sekkudes ma oma käsi ei määri.

Kas «Aasta ema» menu oli sulle üllatus? Kas julgesid loota, et see lugu läheb massidesse?

Tead, ma ei jõudnud mitte midagi loota. See kõik käis nii ruttu. Kui see teema päevakorda tuli, siis kirjutasin kohe teksti, järgmisel päeval salvestasime ning ülejärgmise päeva pärastlõunal andsime loo välja. Ma suhtun sellesse teemasse siiamaani kui kollektiivse alateadvuse valupunkti. «Aasta ema» räägib sajanditepikkusest ängist ja alavääristavast kohtlemisest. Selles konkreetses lauses jõululaupäeva uutest isadest oli nii palju püssirohtu sees, et see lihtsalt pidi plahvatama. Ma arvan, et kõik emad on võrdsed ja väärivad lugupidavat kohtlemist, mitte mingi kauge ja paljude jaoks kättesaamatu ideaaliga nähvamist ning koha kättenäitamist.

Sinu kui kirjaniku jaoks oli kogu selle ettevõtmise tempo ja mastaap ning vastukaja kiirus ja hulk vist midagi uut?

See on hea näide sellest, et ka kunst võib sarnaselt ajakirjandusega olla väga päevakajaline ja kiirelt reageeriv ning sisaldada selgeid sotsiaalpoliitilisi seisukohti. Aga ma olengi kiire ja otsekohene. Pakkusime oma sõnumi edastamiseks groteski ja huumorit ning see töötas. Ma usun, et inimesed on natuke väsinud ratsionaalsetest arvamusavaldustest. Selliseid päevakajalisi lorilaule, nagu neid vanasti külaühiskondades lauldi, võiks olla palju rohkem.

Kelle Naised Köögis järgmisena laulu sisse paneb? Mis on praegu sinu jaoks ühiskondlikest teemadest oluline?

Naisi Köögis ei või iial ette teada. Mind isiklikult häirib väga praegu arutlusel olev kava rajada Tartu lähedale hiiglaslik tselluloositehas, mis ohustaks tööle hakates kogu Emajõe biosfääri ja tartlaste puhast elukeskkonda. Sellel võivad olla sadade aastate pikkused tagajärjed. Kohati on tunne, et polegi enam ühtegi kohta, kus inimene saab olla lihtsalt, ilma et ta peaks selle koha loomuliku puhtuse ja elukõlblikkuse nimel võitlema. Eesti puhul räägitakse viimasel ajal palju kodanikuühiskonnast. Ning mul on huvi praktiliselt järele proovida, kas ja kui palju see sõnakõlks tegelikkusele vastab.