Touri viimane nädal tõotab ülipõnevat lõpplahendust

Eesti U23 maanteeratturite koondise treener Rene Mandri sõnul pole nimetatud meestel kellelgi eksimisruumi. Kes vääratab, kaotab koha pjedestaalil. Froome oli sellele 15. etapil väga lähedal, sest tema jalgratast tabasid tõusul tehnilised probleemid. AG2R mehed üritasid küll Sky meest ära karistada, ent olid jõuetud. Bardet ise ei julenud rünnakuotsust vastu võtta, kuigi Mandri sõnul võinuks ta isegi proovida.

Tegu oli äreva momendiga ja seda teab ka Froome ise. «Täielik pääsemine. Olen üliõnnelik, et päeva üle elasin. Kui ma poleks tõusu lõpuks gruppi tagasi jõudnud, oleksin särgist ilma jäänud,» ütles Froome ja lisas, et tunneb end enne viimast kuut etappi tegelikult väga mugavalt. «Tunnen end võidusõidu edenedes üha tugevamalt. See on märk, et tulin Tourile värskelt peale.»

Froome’ile oli 15. etapil kõvasti abiks üldarvestuses talle 1.17ga kaotav ja kuuendal kohal olev Mikel Landa. «Ega seal Skys pole ka kõik nii väga kindel, kas Landa jääb igal hetkel Froome’ile appi. Mäng käib suhteliselt piiri peal. Justkui hoitakse teda jokkerina sees või on Landa ise kaval mees, kuna kavatseb tiimist lahkuda. Pead ta kaaslase jaoks veel pakule pole pannud,» tõi Mandri välja veel ühe asja, mida Touri viimasel nädalal põnev jälgida on.

Endiselt on Mandri sõnul Touri suursoosik Froome. Neljast mehest hindab ta kõige kehvemaks liidrile 18-sekundilise kaotusega teisel kohal oleva Aru võimalusi. Mitte et Aru nõrk oleks, aga tänavune keeruline hooaeg on Astana read sedavõrd hõredaks teinud. Kuigi Aru kaotas Touri 13. etapil Froome’ile liidrisärgi, leiab Mandri, et see oli talle tegelikult kasulik.

«Kui särk oleks Aru kätte jäänud, oleks Astana pidanud mägedes väga kõvasti kontrollima hakkama. Aga neil seda võimu praegu pole. Usun, et nad oleksid kambaka saanud ja praegu oleks Aru kaotus võib-olla neli-viis minutit,» spekuleeris Mandri.

Kuid millised on kolmandal kohal oleva Bardet’ (+23) ja neljandal kohal oleva Urani (+29) võimalused? «Bardet on Alpides tugev, ta tunneb end seal kodus. Tema võimalus võiks tekkida mõnel allamäge lõigul. Uran on aga kogenud kala ja konkurendid peaksid teda kõige rohkem kartma,» ütles Mandri.

Nimelt on Uran erinevalt Arust ja Bardet’st võimeline üllatama ka Touri eelviimasel etapil temposõidus. «Kui Bardet’l ja Arul pole enne eraldistarti Froome’i ees minutilist edu, siis läheb neil väga raskeks,» selgitas Mandri.

On vägagi tõenäoline, et enne velotuuri 20. etappi ehk eraldistarti jääbki kõik lahtiseks. Sama tõenäoline on ka see, et ühel esineliku meestest tuleb viimasel kuuel etapil ette halb päev. «Kolmas nädal on see, kus toimub murdumine. Aru on kehva päeva juba kogenud, kui ta liidrisärgist ilma jäi. Tõsi, ka tema meeskond tegi sel etapil nõrga etteaste,» meenutas Mandri.

Põnevust jagub ka rohelise särgi arvestuses. Kuigi Marcel Kittelil (Quick-Step) on Michael Matthewsi ees 81-punktiline edu, usub Mandri, et Matthews suudab Kitteli kinni püüda. «Ta on preagu väga heas vormis ja saab mägedest ilusti üles. Viimasel päeval loeb aga juba see, kellel kütust rohkem paagis on.»