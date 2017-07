Kontaveit vajab US Openi asetuseks stabiilsust

Pärast Wimbledoni muruturniiri 6:3, 6:7 (3), 2:6 kaotust kolmandas ringis Caroline Wozniackile võttis Kontaveit jälle natukeseks aja maha ning reisis paari päeva eest Šveitsi, kus tegi nii pallitreeninguid kui luges rõdul oma lemmikraamatuid. Ühtlasi nautis ta ka head Šveitsi toitu – päev enne turniiri algust tundis tennisist maalilise vaate taustal mõnu juustufondüüst.

Et Gstaad on taaskord vahelepõige muruturniirilt saviliivale, Kuum probleemi ei näe. «Tippmängijad ongi selleks valmis. Anett on näidanud, et ta pole ühe katte mängija ning ta saab igal pool hakkama. Mõnele mängijale on see tõesti oluline, sest mõni tippmurumängija ei saa liivaga üldse sõbraks, aga Anetil sellist probleemi ei ole. Tal on mänguklassi, heas mõttes enesekindlust ning tal on kõik paigas,» sõnab Kuum.

Ta lisab, et nii jätkates võib Kontaveidi aasta lõpus veelgi kõrgemalt kohalt leida. Praegu on 20 tenniseturniiril mänginud Kontaveit aasta jooksvas edetabelis 21. real. «Tal on nii palju võita. USAst korralik tulemus ja ongi käes!»

KAST

NAISTE MAAILMA TENNISE EDETABEL

1. Karolina Pliškova

2. Simona Halep

3. Angelique Kerber

4. Johanna Konta

5. Garbiñe Muguruza

6. Elina Svitolina

7. Caroline Wozniacki

8. Svetlana Kuznetsova

9. Venus Williams

10. Agnieszka Radwanska

…32. Anett Kontaveit

…444. Kaia Kanepi

...1126. Maileen Nuudi

...1212. Valeria Gorlats

LISALUGU

Muguruza nõustaja astub kõrvale

Wimbledoni tenniseturniiril võidutsenud Garbiñe Muguruza sai möödunud nädalatel näpunäiteid Hispaania Fed Cupi koondise kaptenilt Conchita Martinezilt, sest tema treener Sam Sumyk viibis oma esimese lapse sünni juures.

1994. aastal esimese hispaanlannana Wimbledoni üksikmängus tiitli teeninud Martinezil oli uue hoolealuse kohta jagada vaid kiidusõnu. «Kõik need kaks nädalat mängis ta igas mängus igat punkti. See näitab, kui tugev ta vaimselt on, ja näed, kuidas teised mängijad seetõttu murduvad. On väga tähtis, et ta on agressiivne, jõuline ja tegutseb selle nimel,» rääkis ta Hispaania ajakirjanikele.

Martinez ja Muguruza töötasid paari nädala jooksul hispaanlanna servilöökide kallal ning endise tennistina oskas Muguruzat toetada ka rasketel hetkedel. «Vahel võib isegi halvasti mängides võita. Poolfinaalis ütlesin talle, et see oli lihtsalt üks järjekordne mäng. Finaal samamoodi.»

Ometi naiste koostöö ei jätku. «Olen alati mängijatega kontaktis, aga astun kõrvale. Sam on tema treener ja jääb selleks.»