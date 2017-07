Alupere: tahe ja usk on tagasi

Bulgaarias Plovdivis toimunud EMil oli stardis kokku neli Eesti sportlast. Naiste ühesüstal võistelnud Nina Riosa piirdus 500 meetri distantsil eelsõiduga. Meeste ühekanuu 1000 meetris jäi Joosep Karlsoni laeks vahesõidu seitsmes koht, 5000 meetris oli ta 14 võistleja hulgas kümnes. Kahesüstal olid Kaarel Alupere ja Kaspar Sula 500 meetris 12., teenides B-finaalis kolmanda koha.

«Sel aastal on 500 meetrit väga-väga kõrgetasemeline. Me ei saanud küll nii kõrget kohta, kui lootsime, aga viimane sõit andis meile palju enesekindlust ja taastas usu iseendasse. Silmades süttis jälle leek,» võttis Sula võistluse kokku.

Sula sõnu kinnitab fakt, et mehed sõitsid B-finaalis isikliku rekordi (1.29,236). Viimati suudeti rekordit parandada 2014. aastal. «Poolfinaalis keevitasime võib-olla üle, aga B-finaalis tegime praeguse vormi kohta pea täiusliku sõidu. Isiklik rekord näitab, et edasiminek on olemas,» rääkis Alupere.

Tõsi, sõidupäeval valitsesid pea ideaalsed tingimused, sest näiteks finaalis püstitasid ungarlased maailmarekordi ajaga 1.26,500. «Aga see näitas ära, et suudame ka kiiretes sõitudes kiiresti sõita, mitte ei pane kogu aeg ühte auku,» jätkas Alupere.

Mis siis eestlaste sõidus paremaks on muutunud? Kui enne EMi arvati, et eelkõige tuleks tööd teha stardiga, siis kolm võistlusstarti näitasid, et hoopis lõppfaas on see, millele treeningutel keskenduda. «Esimesed 300 meetrit tulid meil juba väga ilusti välja, aga viimase 200 meetri kannatamisega tuleb tööd teha. Seda lõpuosa kannatavad niikuinii kõik ehk mida rohkem sa suudad kannatada, seda parem on tulemus,» jagas Alupere aerutamistõde.

Aerutajate hooaeg kulmineerub augustis toimuva MMiga. «Midagi lubama ei hakka, kuid eesmärk on ikkagi finaali pääseda. Kui sinna finaali jõuame, on ainult taevas piiriks,» vaatas ta lootustandvalt MMile ette.