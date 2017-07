Gerd Kanter naaseb vigastuspausilt

Olümpiavõitja Gerd Kanter teeb kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel pärast kahe kuu pikkuseks veninud võistluspausi esimese stardi. Eesti rekordimees alustas hooaega mais Wiesbadenis MM-normi taganud heitega 65.87, kuid vigastas samal võistlusel rinnalihast.

Doktor Madis Rahu tehtud uuringutel selgus, et Kanteril on 3 x 1,5 cm suurune rinnalihaserebend ning kettaheitja ei saanud pikalt heitetreeninguidki teha. Kuigi mai lõpus lootis Kanter, et saab juba juunis võistlema hakata, teeb ta oma treeneri Indrek Tustiti kinnitusel kaasa pühapäeval peetavas kettaheites.

Võistlusel üritab MM-normi ehk 65 meetrit heita Rio olümpia neljas mees Martin Kupper, kellele pakub konkurentsi tema treener, 44-aastane Ateena olümpiapronks Aleksander Tammert.