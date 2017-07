Mööda sadamakaid üles või plärtsuga vette!

Vesi on küll jahe, aga ronijaid see ei takista! / Mihkel Maripuu / Postimees

Hakkama saadakse nende vahenditega, mis parasjagu olemas on. Kuna paate on vähe, siis võetakse kasutusse ka alus, mille veepidavus ei ole päris ideaalne – aerutaja kõrval peab pidevalt ametis olema kühveldaja, kes paadist vett välja pillub. Muidu jääks sõit lühikeseks. Aga jahe vesi, paatide vähesus või asustusest kauge koht ei häiri kedagi.

Ronimisministeerium korraldas siin võistluse ka eelmisel suvel. Siis roniti peamiselt mööda ehitisi, mis on sadama alal. Ka kail olid rajad märgistatud, ent inimesed eriti ei roninud neil. Sel aastal otsustasid korraldajad teha ainult Deep Water Solole pühendatud ürituse. «Tahtsime, et inimesed roniksid rohkem neid radasid, sest see on nii lahe,» ütleb korraldaja Mikael Orkomies.

Ronimisrada lõpeb vee kohale ulatuva eendiga, millest tuleb ennast käte jõul üle vinnata. / Mihkel Maripuu / Postimees

Kokku on sõitnud märgatavalt rahvusvaheline seltskond. Korraldajate sõnade järgi on spetsiaalselt kohale sõidetud Soomest, Lätist ja Saksamaalt, aga ronimismuljeid vahetatakse ka hispaania, vene ja inglise keeles. Võistlejaid on oodatust rohkem: esialgse maksimumi ehk kolmekümne asemel kasvab registreeritute nimekiri 42ni.

Kuigi vormiliselt on välja kuulutatud võistlus, ei võeta tegelikult aega ega jagata auhindu. Loeb ainult see, millised rajad läbida suudetakse, ja kõige tublim ronija selgitatakse välja ainult huvi pärast.

Kaile on märgitud 11 eri raskusastmega rada ja iga läbimise eest saadakse punkte selle järgi, kui paljud teised ronijad selle läbida suudavad. Näiteks kui ühe raja suudab läbida ainult üks võistleja, siis saab ta sada punkti. Kui sama raja läbivad kaks ronijat, siis jagatakse need sada punkti kahega, kui kolm, siis kolmega jne. Kusjuures punktide märkimine käib aususe peale ja keegi ei kontrolli, et märgitud rajad ka päriselt läbitud saaks.

Ronima pääsemiseks tuleb paadiga ümber kai sõuda. / Mihkel Maripuu / Postimees

Ronimine olümpiaspordina

Ronijad on uhked viimase paari aasta suurima saavutuse üle: järgmistel olümpiamängudel 2020. aastal Tokyos on ronimine uue alana kavas. Esimest korda on Tokyos võistlustules ka karatekad, surfarid ja rulatajad. Nende alade valik on tingitud peaasjalikult soovist tekitada noortes suuremat huvi olümpiamängude vastu.

Teekond olümpiaalaks ei ole läinud konarusteta: esimesel katsel 2013. aastal lükati taotlus tagasi. Uus võimalus saadi, kui korraldajamaale anti võimalus ise uusi alasid lisada. Esialgsest 26st valiti välja viis, mida 2020. aastal Tokyos päriselt ka näeb.

Olümpiamängudel võistlevad 20 meest ja 20 naist nelja päeva jooksul n-ö ronimise triatlonil, kus alade tulemused liidetakse. Esimene ala on sportronimine, kus kasutatakse köisjulgestust ja radade pikkused ulatuvad 50–60 meetrist sadadeni. Võistluse teine osa on bouldering ehk rändrahnudel ronimine, kus julgestusena kasutatakse spetsiaalseid matte ja rada on kuni kuuemeetrine. Viimasena läbitakse kiirusronimise rada. Ala nimi ütleb üsna selgelt, mis on selle eesmärk – läbida rada kiiremini kui teised.

Paati oodates saan jutule kahe Tallinna Tehnikaülikooli tudengiga, kes on Eestisse tulnud vahetusüliõpilastena Hollandist ja Prantsusmaalt. Minu küsimuse peale, miks nad sellise ekstreemsusega tegelevad, kergitavad nad vaid kulme. «See ei ole üldse ekstreemne,» ütleb prantslane Raminton. Kukkudes on all kõigest vesi, mitte teised kaljud või sile maapind nagu näiteks bouldering’i ehk rahnuronimise puhul.

Vahetusüliõpilased Raminton Prantsusmaalt ja Jersen Hollandist ronivad kogu keha toonuses hoidmiseks. / Mihkel Maripuu / Postimees

Kuigi mõlemad on ronimisega tegelenud alles mõni kuu, on põhjus, miks ronimas käiakse, neil sarnane. See arendab kogu keha lihaseid, alates sõrmedest ja kaelast kuni säärteni välja. Väike ekstreemsus, mis paarimeetrise kukkumise ja üsna jaheda supluse ohuga kaasas käib, on nende sõnul ainult motiveeriv. Ja loomulikult on oluline hea seltskond, kellega koos sellistel üritustel käia.

Kailt lahkudes kõnnime mööda suvitama tulnud perekonnast, kes on üles seadnud päikesevarju. Kaasas on kõik teismelistest poegadest kuni kõige pisimate pereliikmeteni, kellest üks veel ema kõhus oma aega ootab. Ekstreemspordihõngulisest üritusest saab hetkega perekondlik pühapäev.