V nagu Vaimustav …

Kui te just ei märka peeglist paistvat väljapoole punduvat rattakoobast või mootorikattel olevaid mootoriruumi ventileerivaid lõpuseid, mis annavad aimu, et teie istumise all on kõike muud kui harilik sõiduk. Pidulikku muljet võimendab ka mootorikattel olev sisselaset majutav kühm ja kummaline tihedus, sest istme, roolisüsteemi ja veermiku poolt juhini kanduv infovoog jätab mulje, nagu poleks tegu võõra auto, vaid teie mõõtude järgi valmistatud rätsepaülikonnaga. Seejuures on see infoküllus suudetud vormistada nii, et vedrustus jääb vaikseks ka halval teel ja trammirööbaste nägemine ei too sohvrile jalapealt külma higi otsa ette.

Mudeli M3 eritunnus on ka mootorikattel powerdome’iks kutsutav kühm ja mootoriruumi ventileerimiseks kasutatavad lõpused. / Mihkel Maripuu

Küll aga võib seda teha gaasipedaali muljumine, sest kolme tuhande juures teeb mootor end kuuldavaks, viie tuhande juurest muutub minek tuntavalt jõulisemaks ja vähem kui kaks tuhat pööret hiljem saab mootorist ulguv pöörasus. Nii käigukasti kui ka peaülekande ülekanded näivad olevat hoolega paika rihitud, sest isegi keskpärasel kiirendamisel puuduvad võimsusetulvas tühjad lüngad, rääkimata olukorrast, kui proovite gaasipedaali põhjamatist läbi suruda. Nii mootori, tagasiside kui ka kiiruse ja igapäevase kasutamise seisukohalt näib see auto olevat täiuslik, sest korralikku pakiruumi omavat neljakohalist soetades ei pea te tingima ei kiiruse ega ka tunnetuse ja praktilisuse osas. See auto on… täiuslik.

Kiirustage unetud, kiirustage!

Tänava- ja rajakasutuse seisukohalt oleks nutikaim ost ilmselt sedaankerega isend. Lihvitud kupee kõrval on see pisut agressiivsema ilmega, praktilisem kasutada ja erinevalt viimasest pole sellel ka süsiniklaminaadist katusepaneeli – kaalusääst ca 10 kg –, mis kaotab päikese kaasabil oma algse hiilguse. Rajasuunitluse korral oleks eelistatud kupee ja kõigi kolme saada oleva kere korral on suur lisaväärtus lühike V8, mille paigaldamine ei rikkunud autode kaalujaotust ning annab neile kordumatu isikupära, sest jaburate heitmenõuete maailmas pole neile lisa enam kunagi tulemas.

Selle vabalt hingava V8 kõla pole ehk nii nauditav kui eakaaslasest MB C63 AMG toodetav püssiplaksudest koosnev pragin ja aasta ringi oleks ehk praktilisem valik samuti eakaaslasest V8 omav nelikveoline Audi S4, ent tunnetuse, sõidurõõmu ja sooritusvõime osas pole neist kummastki baierlasele vastast. Ja neljanda M3 ostmiseks on just praegu õige hetk, sest nende hinnad saavad rühkida vaid ülesmäge.

Sõitjateruum ei erine tavaseeriast kuigivõrd, kui mitte arvestada teistsugust näidikupaneeli ja rooliratast ning siin-seal leiduvat erimudeli sümboolikat. / Mihkel Maripuu

BMW M3

E92 (2007– 2013)

Mootor: 4,0 liitrit, V8, bensiin, vabalt hingav, 420 hj, 400 Nm

Jõuülekanne: 6-käiguline manuaalkäigukast, tagavedu

Sooritus: 0–100 km/h 4,8 s, 250 km/h

Kulu: 12,4 l / 100 km, 290 g/km CO2

Mass: 1580 kg