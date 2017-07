Õunaaed laiub koolimaja asemel veel aastaid

Tosina aastaga on Emajõgi palju vett Peipsisse kandnud, aga koolimaja pole õunaaeda kerkinud, kuigi selle kandi piirkonnakoolis, Tamme koolis, on väga suur ruumipuudus. Läinud nädalal esitas Tartu linnavalitsus aga volikogule eelnõu, milles palub luba soetada linnale 15 641 ruutmeetri suurune Raja 24 kinnistu koos selle oluliste osadega.

Ammune plaan

Kas tõesti on nüüd jää liikuma hakanud? «Sinna kool ehitada on vana plaan, Tammelinna ja Ränilinna on uut kooli vaja,» vastas Tartu abilinnapea Jarno Laur. «Maaülikool pöördus kevadel linna poole küsimusega selle kinnistu võõrandamise kohta ja nii kerkis see teema jälle üles. Tundus mõistlik see jutt maaülikooliga seekord lõpuni rääkida, kinnistu ära osta.»

/ TPM

Et linna eelarvestrateegias Raja 24 kinnistu soetamiseks raha kavandatud pole, tuleb linnavalitsusel selleks tehinguks volikogult luba küsida. «Volikogu saab anda maaülikoolile kindluse, et oleme kinnistust endiselt huvitatud,» märkis abilinnapea. «Nii saame järgmise aasta eelarvesse ostuks vajaliku raha kavandada.»

Linnavalitsus tellis kinnistu võimaliku turuväärtuse hindamiseks OÜ Uus Maa Tartu büroolt eksperdiarvamuse, mille järgi on selle maatüki õiglane väärtus selle aasta 17. mai seisuga ligi 180 000 eurot.

Koppa selles vanas õunaaias aga lähiaastatel maasse ei lööda. «Koolivõrgu arendamise plaanid on meil läbi räägitud, uue koolimaja ehitust pole niipea kavas,» märkis Jarno Laur.

Ta selgitas, et kõigepealt on vaja korda teha olemasolevad koolid, selleks kulub kümmekond aastat.

Lisaks tuleb enne uue koolimaja ehitamist päästa ruumikitsikusest kolm kõige probleemsemat kooli ehk Kesklinna ja Tamme kool ning Härma gümnaasium. Kesklinna koolile on kavas sisse seada teine maja praegu Puiestee tänaval asuvasse Kroonuaia kooli majja, kui viimane kolitakse Ploomi tänavale. Härma gümnaasium peaks saama juurdeehitise. Lahendamist ootab ka suures ruumikitsikuses töötava Tamme kooli mure.

Ost tuleviku tarbeks

«Need kolm kooli on meil sõelal, kuid nelja järgmise aasta rahastamisplaanides pole neist ühtegi,» tõdes Jarno Laur. «Kui Variku kool saab korda, ehk lükkab see uue koolimaja ehitamise vajadust edasi.» Variku kooli põhjalik remont peaks algama järgmisel aastal.

Kuigi uut koolimaja pole pandud ühessegi Tartu linna pikaajalisse plaani, on sellele ühel heal päeval maad vaja. «Maad juurde ei teki,» ütles abilinnapea. «Ühel päeval võib meil olla raha uue kooli jaoks, siis peab selleks ka maa olema. Raja tänava kinnistul on ilus õunaaed, kus pole praegu vaja eriti palju hooldust teha. Kui ostame selle koha linnale, võivad tartlased seal sügisel endale õunu korjata.»