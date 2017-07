Kunstimuuseum ERMi-järgses Tartus

Kui vaadata ERMi hoonet, kus samamoodi aeti alguses üles külastatavust, mitte sisu, oli mul kahju omaaegsest erialasest etnograafiamuuseumist. See on sama nagu lugu reklaamitavast kodumasinast, mis teeb kõiki töid. Nagu selline kodumasin ei tee tegelikult ühtegi tööd korralikult, ei näita ka kõike koguv ja näitav muuseum tegelikult mitte midagi piisavalt hästi.

Ma ei soovi kellelegi midagi halba ega arva halvasti ERMi kollektiivi püüdlustest. Aga selline «kõige muuseumi» idee jääb minu hinnangul siiski pigem 19. sajandisse, mil oligi üks kunstkammer või kuninglik veidruste kogu ühe riigi ja kultuuri kohta. Hiljem on muuseumid spetsialiseerunud. Tavapäraselt käituv haritud inimene ei lähe ju loodus- või tehnikamuuseumisse kunsti otsima.

Muidugi on üllas, et linna firmamuuseumidest vähemalt kunstimuuseum asetseks kesklinnas. Olen ise tegelenud kunstimuuseumi kohaldamisega Vallikraavi tänava hoonesse. Mingil põhjusel pidas kultuuriministeerium seda hoonet varisemisohtlikuks. Seda see kahtlemata polnud, pigem oli tuleohtlik. Nüüd on kunstimuuseum asutusena laiali lammutatud. Eks näis, missugustel tingimustel Vallikraavi tänava hoone müüki läheb ja kelle kätte vara liigub.

Kaplinski sinine unistus, et teeks Tartusse ühe kombinaathoidla (näiteks ERMi uude majja), kus siis kõik säilikud koos oleksid, on poliitilise ebapädevuse üks tunnuseid. Muuseum kui kogu, kui teadusasutus, kui kogude ja eriala populariseerija on terves maailmas ühes majas koos oma näituseruumide, restaureerimistöökodade ja kogudega. See on omamoodi koostöötav tehas, mida lammutatakse vaid vaestes oludes.

Küsigem, mida üks kunstimuuseum Tartu linnas üldse koguma peaks ja kellele seda näitama. Nagu ka seda, kes selle muuseumi üle peaks valitsema. Õnnetuseks arvati juba Jaak Alliku kultuuriministriks oleku ajal Tartu kunstimuuseum riiklike keskmuuseumide nimekirjast jõhkralt välja ning seejärel on see pendeldanud küll kohaliku tähtsusega muuseumi, küll kohaliku omavalitsusliku muuseumi staatuse vahel.

Ma ei tea, kuidas Signe Kivi ja Rein Langi reformarliku kultuuripoliitika tasemel muuseumidest sihtasutuste tegemine tulevikus saaks mingi päästev õlekõrs olla. Kui keegi teab, siis selgitagu. Kaks kümnendit tagasi tahtsid juristid igast asutusest teha aktsiaseltsi, et juriidikat lihtsustada. Õnneks jäi see vaid ideeks.

Kunstimuuseum sai küll ühe esimesena Eesti muuseumidest midagi uusehitise taolist. Muuseumil oli väga vaevaline ja kulukas tõestada nii Vallikraavi tänava maja kui ka poolakate restaureeritud Raekoja plats 18, niinimetatud viltuse maja endistele omanikele tagastamise põhjendamatust. Ometi sai Tartu linnavalitsus äkitselt viltuse maja enesele.

Nüüd siis halabki Kaplinski, et linnal puudub kunstimuuseumi üle vastutus ja kontroll. Ometi on see muuseum püsinud iseseisva teadusasutusena, ja üsnagi edukalt.

Ma ei taha öelda midagi uue direktori Signe Kivi kohta, kel juba üks lammutamiskogemus selja taga, et kas siin Tartus enam midagi lammutada ongi. Igatahes vaatles Lemmit Kaplinski oma eelmises kirjutises muuseumide liitmist ja lahutamist kui mingit administratiivset pisiküsimust, mida see kahtlemata pole.