Auto puudub? Pole hullu, matkata saab ka ilma

Samasuguse probleemi otsa takerdusin ka mina, kui tahtsin oma välismaa sõbrale Eesti loodust näidata. Kuna autot mul endal ei ole, pidin alguses ikka päris pikalt internetis tuhlama, et leida seda õiget kohta, mis ühelt poolt annaks vägeva elamuse, kuid teisalt võimaldaks ligi pääseda ka bussi või rongiga. Et teisi tuulamisvaevast säästa, otsustasingi teha ülevaate nendest looduspaikadest, kuhu annab Tartust mugavalt minna.

Tants rabalaugaste vahel – Endla looduskaitseala

Vanem põlvkond arvab, et noori on tabanud rabahullus. Samamoodi on ka minuga – rabad on ägedad! Minu lemmik on Endla looduskaitsealal asuv Männikjärve raba, mis on tartlastele ka kõige ligipääsetavam.

Hobusetallide juurest algav tee viib huvilise läbi imeilusa metsasalu, mis päädib raba algust kuulutava laudteega. Männikjärve raba õpperada on 7,3 kilomeetrit pikk, kuid on võimalik seigelda ka kaugemale, Endla järve soostunud kallasteni. Kirsiks tordil on matkarajal hiljuti uuenduskuuri läbi teinud seitsme meetri kõrgune vaatetorn.

Laudrada viib Männikjärve rabas üle mätaste ja laugaste. / Kristjan Teedema

Kohalejõudmine: raba lähedal asuvasse Vägeva külla saab Tartust väga hästi nii rongi kui ka bussiga. Vägeva raudteejaamast on Tooma külas algava matkarajani viis kilomeetrit. Kes aga nii pikalt kõndida ei viitsi, võib bussi pealt maha tulla enne Vägevat, Tooma peatuses. See on rabaveerest vaid kahe kilomeetri kaugusel.

Valgesoo ja sipelgariik Kiidjärvel

Põlvamaal Kiidjärve ümbruses on olemas kõik, mida üks matkasell võiks ihata. Kohe raudteejaama lähedalt algab Kiidjärve kuklasterada, kus ka kõige väiksem laps võib end tunda hiiglasena teiste seas. Eemal asuva looduskeskuse juurest saab minna aga 2,5-kilomeetrisele Roiupalu õpperajale, kus avanevad kõrged vaated käänulisele Ahja jõele. Looduskeskusest edasi, metsavendade memoriaalist mööda saab alguse aga männirikas Valgesoo ühes ürgse ilmega põlismetsaga.

Kohalejõudmine: Kiidjärvele saab hommikuti Piusa rongiga. Nii järv, kuklasterada kui ka Roiupalu õpperada on rongipeatusest kiviviske kaugusel. Valgesoo matkarajani on raudteejaamast viis kilomeetrit, mistõttu on sinna mugavam sõita rattaga.

Taevaskoja liivased kaljud

Kiidjärvet ja Taevaskoda saab nende läheduse tõttu vaadelda kui üht piirkonda. Kiidjärvelt Taevaskotta viib ka matkarada, mistõttu võib õhtul Tartusse rongiga tagasi sõita hoopis Taevaskojast.

Eriti kenad vaated paistavad sel seitsmekilomeetrisel matkarajal, kui minna mööda Ahja jõe läänepoolset kallast. Rada kulgeb kõrgel jõeoru pervel ning paljastab aeg-ajalt imekenasid vaateid kaljustele liivakivipaljanditele jõel. Peamised looduseimed paiknevad aga Väikeses ja Suures Taevaskojas, Väikese Taevaskoja imed on nähtavad nii kontskingadel kui ka lapsevankriga kõndijale. Kui Taevaskodade kolmekilomeetrine rada peaks lühikeseks jääma, võib edasi suunduda «Viimse reliikvia» radadele, kus filmiaustajad silmavad kindlasti mitmeid tuttavaid kohti.

Kohalejõudmine: Taevaskotta viib Tartust sama rong, mis Kiidjärvelegi. Erinevalt Kiidjärvest on Taevaskojal aga Tartuga ka bussiühendus. Bussile võib hüpata otse matkaradade kõrval asuvast Saesaare bussipeatusest.