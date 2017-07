Ajutiste maksude kulukas vari

«Raamatupidajate kogu maksude toimkond ei ole maksumuudatustesse veel väga põhjalikult süvenenud, kuid üks on selge – uute ja väikeste maksukeste sisseseadmine on väga kulukas ettevõtmine,» ütles toimkonna esimees Virge Haiba.

Selleks, et uuest aastast jõustuva süsteemi järgi makse arvestada, peavad ettevõtted oma raamatupidamisprogramme uuendama, see tähendab otsest rahakulu. Kui raamatupidamist tehakse arvuti asemel käsitsi, suurendab see raamatupidaja töömahtu, ennustas Haiba.

Kiirrongilt enam maha ei saa

23 aastat raamatupidamisega tegelenud osaühingu AR Tähelend juht Anu Allikvee lisas, et kuna raamatupidamisfirmades on juuni väga tihe aeg – lõpetatakse aastaaruandeid ning pärast seda algavad puhkused –, saab uute seadustega põhjalikumalt tutvuda alles sügisel.

Seadused ei ole aga alati üheselt mõistetavad, mistõttu võib nii nendest arusaamine kui ka nende täitmine aega võtta. «See on loogiline, et maksusüsteem muutub – peabki muutuma –, kuid muudatuste sisseviimiseks peab andma aega. Me kõik oleme sattunud nagu kiirrongi, kus sa poolel teel maha hüpata ei saa.»

Viimati oli olukord nii ebakindel siis, kui võeti kasutusele euro. Mõnevõrra on see võrreldav ka paari aasta taguse ajaga, kui iga kuu võeti vastu uus seadus. «Keegi ei küsinud, kas ettevõtjad ja maksuameti töötajad jõuavad nii kiiresti õppida ning kõigest aru saada. Need, kes said hakkama, jäid ellu.»

Allikvee kinnitusel on maksumuudatused alati kasvatanud raamatupidajate töömahtu. «Näiteks võib tuua 2015. aastal kehtima hakanud seadused, sõiduautode käibemaksuarvestuse ja tuhandeeuroste arvete deklareerimise. Siis oli kõige keerulisem see, et muudatused ei hakanud kehtima mitte 1. jaanuarist, vaid 2015. aasta viimastel kuudel.»

Tema hinnangul saab uuel aastal kõige raskem olema aga see, kas nad suudavad piisavalt kiiresti täpset infot klientidele edasi anda. «Lisaks tehnilisele tööle – uute seaduste selgeks tegemine, arvutiprogrammides muudatuste sisseviimine jne –, tuleb raamatupidajatel paraku ka jälle väga paljut ettevõtjatele selgitada,» räägib Allikvee.

Raamatupidamisettevõtte juht märkis, et uuest aastast käivitatav ettevõtluskonto võib küll hõlbustada väikeettevõtjate elu ja nendelt maksude kättesaamist, kuid pärast maksude ära maksmist peaks äri ise ka maksejõuliseks jääma.

«Kui korraga tekib palju väikeettevõtjaid, kellel on küll maksud tasutud, kuid kes jäävad teistele äripartneritele võlgu, võib see muutuda suureks probleemiks,» ennustas Allikvee.

Surve tarkvaraarendajatele

«Maksumuudatused Eestis ei tekita lisakoormust mitte niivõrd raamatupidajatele, kuivõrd just majandustarkvara arendajatele, et jõuaks muudatused õigel ajal sisse viia,» märkis aga 2000. aastast raamatupidamisega tegeleva Finance Management OÜ juhataja Anti Kesamaa.

Kesamaa ütles, et raamatupidamisalase ettevalmistuseta ei ole Eestis enam ammu võimalik raamatupidamist teha. «Eesti maksusüsteem on olnud kuulus oma lihtsuse ja läbipaistvuse poolest, kuid need ajad on nüüd möödas. Üha rohkem ilmub maksuseadustesse täiendusi, erandeid ja erisusi, oleme kiiresti lähenemas Põhjamaade mahukale sotsialistlikule maksusüsteemile.»

Tema pakkus, et raamatupidajad suudavad maksumuudatuste koormuse alla neelata ja inimesi juurde palkama ei pea, kuid töömahukaimaks kujuneb just uuele maksuarvestusele üleminek.