Vitamiinipuudus võinuks beebi sandistada

Ta selgitas, et lapsel võib B12-vitamiini puudus tekkida ka siis, kui emal seda ei ole. Kui naisel on B12-vitamiini tagavarad suhteliselt väikesed, võivad tema enda näitajad küll korras olla, kuid lootele või rinnapiima saavale lapsele ei pruugi sellest jätkuda.

«Õnneks on enamik lastega tegelevaid arste järjest enam teadlikud B12-vitamiini puudulikkusest ning enam ei peljata ka perearstipraksises paarikuusele lapsele veenivereproovi teha – kõik on ju vaid hea eesmärgi nimel,» rääkis Õunap. 2014. aastast toimub ka üle-eestiline vastsündinute sõeltestimine, kus võetakse luubi alla 21 ravitavat kaasasündinud ainevahetushaigust, sealhulgas kaasasündinud B12-vitamiini puudus.

Liisbetil vedas

Praegu on Liisbet poolteiseaastane ja Merily sõnul on temaga nüüd tunduvalt vähem muret. «Tema areng on eakohane ja ta on rahulik laps. Ta on oma mõttetegevuses ja analüüsivõimes hästi ergas ja ka ööd on palju vaiksemad,» rääkis Merily. B12-vitamiini tase on Liisbetil pidevalt kasvanud ja ka neuroloog ja füsioterapeut ütlesid Merilyle, et lapse arenguga on kõik korras.

Merily on veendunud, et ema peab lapse tervist hinnates uskuma oma sisetunnet ega tohi ootama jääda, kuni terviseprobleem lapse sandistab: «Kui tunned, et lapsega ei ole kõik korras, siis ei tasu jääda uskuma ühte arsti, kes väidab, et tema tervis on hea, vaid tuleks küsida ka teise ja vahel kolmandagi arsti arvamust.»

Infokast

B12-vitamiini puuduse sagedasemad haigusnähud

psühhomotoorse arengu hilistus erinevas astmes

lihasetoonuse muutus lihashüpotooniast spastilisuseni

ärritatavuse tõus

unehäired, lühikesed uneajad

rahutus

sagedased öised toitmised

loidus

liigutushäireid: treemor, võpatused, tõmblused

puudulik kaaluiive

toitmisraskused

gastroösofageaalne refluks

Allikad: Tallinna lastehaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum