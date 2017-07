Jüri Mõis eitab maailmavaate kaotamist ja kehutab koostööle

Nii Reformierakonnast, Isamaa ja Res Publica Liidust kui ka sotside seast on kuulda, et järjest enam jõudu ja inimesi koguv valimisliit on välja mõeldud üksnes oma ärihuvide kaitseks või Keskerakonna (Savisaare) ainuvõimu jätkumise kindlustamiseks.

Üks valimisliidu eestvedajaid, ettevõtja ja endine Tallinna linnapea Jüri Mõis ei mõista konkurentide kihelust. «Kas mind tuntakse Savisaare suure aitajana?» naeris Mõis. «Või olen vahepeal tõesti nii palju muutunud, et ühel hetkel on mul maailmavaade, aga järgmisel hetkel muutun limukaks?»

Praegu pigem tehniliste küsimustega – näiteks tegustallinn.eu kodulehe käima lükkamisega – tegelev valimisliit soovib Mõisa sõnul rõhuda eelkõige koostöö vajalikkusele.

«Üks taotlus (oleme sellele üllatuslikult mujaltki toetust saanud) on see, et kohalike asjade juures, munitsipaalüksuste juhtimises peaksid koalitsiooni ja opositsiooni piirid hägustuma.» Mõisa väitel on niimoodi igal pool mujal tsiviliseeritud maailmas.

«Kohalikus omavalitsuses ei ole koalitsiooni ja opositsiooni, vaid valitsetakse proportsionaalselt valijatelt saadud häältega. Kui Savisaare seltskond saab 100 000 häält, tuleb Tallinnas teha 40 protsendi ulatuses nii, nagu Savisaar ja tema seltskond arvavad. Kui saab 10 000 häält, siis nelja protsendi ulatuses. Mitte kedagi ei saa ukse taha rookida,» ütles Mõis. «Proportsionaalsuse kõrval on oluline pealinna juhtimine ühetaolisemaks muuta. Ei saa olla nii, et ühes linnaosas, kus valitsevad ühed inimesed, on sotsiaal- või lasteaiatingimused palju paremad kui teises linnaosas, kus valitseb teistsugune maailmavaade. Linna ühtlustamine on meie soov.»

Küsimusele, kas koalitsiooni ja opositsiooni ühtesulatamine pole liiga idealistlik, vastas Mõis, et see on Põhjamaades täiesti tavaline.

«Linnapeana käisin Soome, Rootsi, Taani linnades ja imestasin toona, kuidas neil opositsiooni pole. Kuidas suudetakse üheskoos valitseda? Kopenhaageni linnapea ütles mulle, et kui ma väga tahan opositsiooni, siis olgu selleks rahvas. Et kui midagi läheb väga valesti, annab rahvas sellest märku,» rääkis Mõis, lisades, et linnavalitsemisele niimoodi lähenedes on tal väga keeruline mõista süüdistust, et nende valimisliit läheb Savisaart aitama. «Näen linnas reklaami «Vilistame Keskerakonna välja!», mis ei ole kuigi tsiviliseeritud. Et lükkame osa inimeste maailmavaate kõrvale, kuna nemad arvavad teisiti kui meie? Meie oleme koostööerakond. Me ei ajaks ka Oudekki Loonet linnast välja, et tema mõtted ei sobi kohe üldse.»

Urmas Sõõrumaa firma kümneid miljoneid eurosid väärt koolimajalepingute pärast nimetatakse Tegusat Tallinna ärihuviliiduks. Kas see häirib? «Ei häiri. Me polegi konkurentidelt tegelikult väga rappida saanud ja teeme rahulikult oma asja edasi,» lubas Mõis.

Postimehe andmetel on valimisnimekirja kokkupanemisel olnud juttu ärihiiglaste Vjatšeslav Leedo, Neinar Seli, Hillar Tederi, Tiit Vähi, Tiina Mõisaga, kuid nad kõik on viisakalt ära öelnud. Samuti räägitakse mõnest sotsiaaldemokraatlikust «kulturnikust», keda Tegusa Tallinna nimekirja soovitakse.