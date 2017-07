Põltsamaa võib erilisest tehasest ilma jääda

Euroopas kunstmuru toomisega tegelev AS Advanced Sports Installations Europe soovib Eestisse rajada kunstmuru ümbertöötamise tehase. Ettevõtte juht, Põltsamaa juurtega Raul Lättemägi plaanis tehase rajada kodulinna ning leidis selle tarvis ka sobiva hoone aadressil Pajusi maantee 18j, mis omal ajal oli Põltsamaa EPT spordihoone.

Et Põltsamaa linnavalitsus on viis aastat tagasi püüdnud maja enampakkumisel tulutult müüa, pakkus linnavalitsus seda Lättemägi ettevõttele müügiks otsustuskorras. Otsuse kiitis Põltsamaa linnavolikogu ka mai keskel heaks ning ostuhinnaks kujunes 50 000 eurot.

Paraku polnud see plaan meeltmööda naabervallas tegutsevale OÜ Löök Ehitus omanikule Agu Jürgensonile, kelle hinnangul pidanuks linnavalitsus hoone müügiks korraldama enampakkumise.

«Eelmine enampakkumine oli nii ammu, et selle aja peale võib olla tekkinud ka teisi huvilisi. Teiseks on otsustuskorras määratud hind naeruväärselt madal,» põhjendas ta enda vastumeelsust heakskiidu saanud tehingule. Juuni lõpus pöördus Jürgenson selle avaldusega kohtusse ning sai sealt ka esialgse õiguskaitse.

Jürgenson ei teinud sellest saladust, et sooviks hoonet oma ettevõtte käsutusse. «Plaan on rajada sinna metalldetailide tööstus, lisaks sellele hakata seal tegema keevitajate koolitusi. Ma sooviks suurest hallist jätta alles ka nurgakese kohalikele noortele rulapargi jaoks,» lisas ta.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään sõnas, et sellises olukorras ei jää volikogul muud üle kui otsus tagasi võtta ja algatada enampakkumine.

Varem kasutasid tühjana seisnud hoonet kohalikud ekstreemspordihuvilised, kes ehitasid sinna rularambid. Praegu on hoone tühi ning välisuks jämeda keti ja tabalukuga kinni.

Advanced Sports Installations Europe’i tegevjuht Raul Lättemägi oli hämmeldunud, et pärast hoone müügi otsuse langetamist ilmus välja keegi, kes on samuti sellest huvitatud. «Seda hoonet on linn püüdnud juba aastaid müüa. Hind pole kogu protsessi vältel langenud,» märkis Lättemägi.

Tema andmeil oli krooni ajal hoone hind 700 000 krooni ning nüüd pakkus Lättemägi ettevõte 50 000 eurot ehk vanas vääringus üle 780 000 krooni.

Ta lisas, et enampakkumisel on alghind kindlasti kõrgem kui 50 000 eurot.

«Volikogu otsustas otsustuskorras müügi kasuks seetõttu, et varem pole keegi hoone vastu huvi tundnud. Ma üldse ei imesta, kui nüüd ei osale enampakkumisel ka keegi,» märkis Vään.

Samal ajal tiksub aeg armutult Advanced Sports Installations Europe’i kahjuks. «Praegu on aega jõuludeni. Kui me selleks ajaks pole Põltsamaale hoonet saanud, tuleb tehas rajada Tallinna. Rohkem variante meil laual pole,» tunnistas ettevõtte juht Lättemägi.