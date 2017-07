MM-ralli võib tulla Eestisse sama ootamatult kui Otepää MK-etapp

Kõik see jäänuks olemata, kui 1999 poleks Peterburi lähedal võistlus ära jäänud või kaks aastat hiljem poleks MMi peetud Soomes – riigid olid teised, kuid globaalses plaanis oli tegu võistlemisega samas kandis. Olnuks vahemaad suuremad, poleks Eesti suured suusapeod üldse ehk toimunudki.

Rally Estonia fortuuna ootel

Täpselt samasugust õnne ootab praegu teine Otepääl peetav rahvusvaheline tippvõistlus – Rally Estonia. Olgu kohe mainitud, et tõenäosus näha 2018. aastal Lõuna-Eesti teedel autoralli MM-etappi on kaduvväike. Ometi on see suurem kui ei kunagi varem.

Potentsiaalsest pääsust MM-kalendrisse on Rally Estonia puhul põhjust rääkida Poola rallit tabanud hädade tõttu. Juba varem on Eestiga väga sarnastel teedel peetav võistlus olnud WRC sarjast väljakukkumise äärel, ent alati on korraldajad õiged inimesed ära moosinud ning tänavu peeti seal juba neljandat järjestikust aastat MM-etappi. Mitmel tähtsal ninal sai seekord aga mõõt täis. «Kuidas saame siia naasta?» ahastas ajakirja Autosport veergudel üks nimetuks jäänud tippsõitja, rääkides Poola rallit vaevanud turvaprobleemidest. «Selles pole mingisugust loogikat: inimesed ei mõista, et auto võib minna kuhu tahes. Me kihutame rööpais ja vahel lendab auto sealt suvalises suunas välja. Nad seisavad põhupallide taga ja arvavad, et see päästab neid? Pole võimalustki!»

Väidetavalt on MMi tipptiimid andud signaali, et Poola ralli tuleks 2018. aasta kalendris mõne muu võistlusega asendada. Just see viimane sõna mängib Rally Estonia šanssides võtmerolli. Tulevast hooajast kasvab WRC kalender ühe etapi võrra, aga millisega, kas Uus-Meremaa või Horvaatia ralliga, pole selge. «Asendamine» võib tähendada, et võimalus antakse mõlemale või et üks ralli lisandub, Poolale näidatakse ust ja MM-sari jätkab nagu praegugi 13-etapilisena. Kuid see võib tähendada ka seda, et asendusena pääseb kalendrisse Poolaga väga sarnastel teedel peetav ja end juba ülieduka EM-etapina tõestanud Rally Estonia. Tõde ei selgu ilmselt enne oktoobrit, kui on kavas Horvaatia võistluse peaproov, ehk aega järgmise hooajani on kasinalt.

Mureks Eesti pisike turg

«Täna on meil ees korralik võistlus, millel on tänu ERCle olemas kindel nägu. Eesti pole mingi tundmatu paik, vaid rallimaa,» räägib sellest aastast autospordiliidu etteotsa asunud Arukuusk. Üks Rally Estonia trumpe on kodumaine sõitja Ott Tänak, aga kindlasti ka tema ralliteadlikud toetajad. «Et fännid tulevad kohale ja oskavad käituda, selles pole küsimus. See on spordipoliitika küsimus, kas nii väikesele riigile kui Eesti seda võimalust antakse.»

Vaevalt, et MM-tiimidel oleks midagi Eestis võistlemise vastu. Toyota punub niigi Tallinnasse oma teist pesa ja Ott Tänaku leivaisa M-Sport käis Poola ralli eel siinsetel teedel testimas ja eestlaste külalislahkust nautimas. Murekohaks on meeskondade selja taga seisvad suured autotootjad, kes ei näe Eestis piisavalt suurt turgu, et siinsetel kiiruskatsetel oma raha kulutada. Lootust selle mentaliteedi muutumiseks on, sest näiteks Toyota juht Mäkinen nentis Portugal rallil Postimehele: «Tegelikult on see nii ainult Euroopas, et vaadatakse lippe autodel. Et siin sõidavad prantslased, seal soomlased jne. Jaapanist vaadatakse rallit ja nähakse tervet Euroopat ühe riigina.» Jutt käis küll sõitjate rahvusest, aga piirideüleselt saab vaadata ka Euroopa autoturge.