Dokumenditaotlejad seisavad hiigeljärjekordades

Rekordhulk inimesi

«Seal oli suur rahvamass. Kindlasti üle saja inimese,» rääkis varem Tallinnas õpetajana töötanud, kuid nüüd Elvas pensionipõlve pidav Linda Lõhmus oma möödunudnädalasest käigust politseimajja. «Inimesed toetusid väsimusest vastu seina, istusid trepil ja lausa põrandal. Üks laps nuttis. Kohutav olukord,» kirjeldas ta.

Õnneks pakkus üks lahke noormees 90-aastasele kepiga käivale prouale istet, muidu poleks Lõhmus ilmselt jõudnudki järjekorra lõppu ära oodata. «Tund ja kakskümmend minutit ootasin.» Seejärel läks teenindaja juures kõik juba libedalt.

Oodates silmitses Lõhmus teenindussaali töötajaid ja märkas, et usinalt tegutsevate ametnike kõrval on paljud töökohad tühjad. «Miks ei võiks töötajaid sellisel kriitilisel ajal rohkem olla?» arutles ta ja leidis, et praegune olukord vajab kiiremas korras lahendamist.

Lõhmus rääkis ka, et varem sai ta dokumentidega tegeleda Elvas, kuid nüüd on riik sealse büroo sulgenud.

Lõuna prefektuuri teenindusbüroo peaspetsialist Marike Adamka märkis, et enamasti ei ületa ooteaeg teenindussaalis 15 minutit ja hakkama saadakse olemasolevate ametnikega, kuid praegu võib järjekord ulatuda pooleteise-kahe tunnini. Üksnes hommikuti on rahvast vähem. Möödunud nädalal sündis lausa uus teenindusrekord: vastu võeti 959 dokumenditaotlust ja väljastati 1255 dokumenti.

Mis puudutab töökäsi, siis tippajal on neist tõesti puudus, kuid hooajatöötajate juurde palkamine on komplitseeritud, sest kõik teenindavad ametnikud peavad tundma andmebaase ja läbima põhjaliku koolituse.

Kuid miks on ikkagi just praegu büroos nii palju kliente? Adamka sõnul on Eesti elanikud hakanud oma dokumentidesse hoolikamalt suhtuma ja vahetult reisimise eel avastatakse ID-kaardi aegumisi harva. Küll aga on paljud eestimaalased suundunud välismaale elama ning kui tullakse suvel kodukanti puhkust veetma, võetakse ette ka dokumentide uuendamine, märkis ta.

Tehke internetis

Eile tegeles inimestega kümmekond teenindajat, kes peavad võtma vastu dokumenditaotlusi, neid väljastama ning lahendama ka välismaalastega seotud küsimusi. Teenindussaal oli paksult rahvast täis, osa inimesi ootas õues.

«Inimesed on õnneks enamasti sõbralikud ja mõistvad,» rääkis Adamka. Saaliteenindajad omakorda püüavad eakatele inimestele või mitme lapsega emadele leida võimalusi kiiremaks teenindamiseks.

Kõige parem viis enese säästmiseks on tegeleda oma dokumentidega mõnel muul ajal. Kui see pole võimalik, võiks kasutada elektroonilist kanalit aadressil https://etaotlus.politsei.ee.