Kolm sotsiaalmaja ootab remonti

Tartu linnale kuuluvate 27 korteriga Puiestee 114a ja 40 korteriga Kalda tee 40 majade rekonstrueerimisprojekti saamiseks korraldatud riigihankel tunnistas linnavalitsus parimaks BST Projekti ja Selektro Projekti ühispakkumuse.

Puiestee 114a rekonstrueerimisprojekti tegemiseks kulub 35 040 ja Kalda tee 40 maja rekonstrueerimisprojekti peale 33 360 eurot.

Vundamendist katuseni

«Eesmärk on Kredexi toetuse abil kõigepealt kolm linna kortermaja soojapidavaks teha,» ütles Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.

«Neis majades on vaja teha seinad, katus ja vundament soojapidavaks ning rajada uus ventilatsioonisüsteem,» lisas ta.

Samuti linnale kuuluva 66 korteriga Rahu 8 maja rekonstrueerimise projekt on ekspertiisis, käib täpsustuste tegemine. Aasta lõpus korraldatakse ehitaja leidmiseks riigihange.

Kredexi toetuse nõuete kohaselt uuendatakse seal tehnosüsteemid, soojustatakse vundament, seinad ja katus, vahetatakse välja aknad ning ehitatakse soojustagastusega ventilatsioon.

Kredex annab elamute rekonstrueerimise toetust 40 protsenti töö maksumusest, ülejäänu tuleb leida elamute omanikel.

Raha ka invakorteritele

Tartu selle aasta eelarves on linna elamute rekonstrueerimiseks ja projekteerimiseks

1 790 000 eurot, millest Kredexi toetus on 692 000 eurot. Lõviosa sellest rahast kulubki Rahu 8 majale. Lisaks on eelarves samasse majja invakorterite ehituseks 129 000 eurot.

Tänavu 1. jaanuaril oli Tartu linnal abivajajatele 556 eluruumi. Neist üle poole asub linnale kuuluvas 11 kortermajas.

Linnale kuuluvad eluruumid antakse välja lepingu põhjal: sõlmitakse kas sotsiaalüürileping, eluruumi üürileping või tasuta kasutamise leping (viimane sõlmitakse vaid mittetulundusühingutega, mis osutavad eluruumis sotsiaalteenuseid). Laias laastus 80 protsenti on sotsiaalüürilepingud.