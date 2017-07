Ivar Must nõuab «Põltsamaa, ehtne ja hea» eest üle 50 000 euro

Reklaamimaailma hea tava näeb ette kaht lähenemist: autor ja tellija lepivad kokku ühekordses tasus, millega teose autor loovutab oma varalised õigused ja looming saab tellija omaks aegade lõpuni, või sõlmitakse litsentsileping, millega jäävad kõik õigused, sh varalised, autorile, kellele tasutakse kokkulepitud summa tema loomingu kasutamiseks teatud perioodi jooksul.

Tavaline kasutamisaeg on aasta. Tähtaja möödudes tuleb loomingu kasutamine lõpetada või leppida kokku lepingu pikendamises. Seaduse järgi peab selline kokkulepe olema kirjalik.

Sõltuvalt pooltest maksavad loomingu kasutajad autoritele mitmesuguse suurusega summasid – mõni räägib mingisugusest Eesti keskmisest, aga on ka neid, kes lähtuvad rahvusvahelisest tavast. Seetõttu kõigub autoritasu 300 eurost mitme tuhandeni.

Ivar Mustaga ei ole Põltsamaa Felix ega ka esialgse reklaami teinud ettevõte ühtegi lepingut sõlminud ega maksnud sentigi «Põltsamaa, ehtne ja hea» kasutamise eest.

Põltsamaa Felix kuulub Skandinaavia suurfirmale Orkla Foods. Ivar Must on aga juba aastaid Universal Music Publishingi liige, kellega konsulteerides selgus helilooja sõnul, et Baltimaade keskmine aasta litsentsitasu on 6000 eurot, millesse on arvestatud 20 protsenti teostuse tasu ja millele lisandub igal järgmisel kasutamise aastal kümme protsenti algsummast. Must lõi aastad kokku ja nõuab Põltsamaa Felixilt kohtu kaudu üle 50 000 euro (koos kõigi kaasnevate nõuetega).

Musta väitel pole temalt tema loomingu kasutamiseks luba küsitud – ei juriidiliselt, ametlikult ega mitteametlikult. Samuti pole talle makstud tasu tema loomingu kasutamise eest Põltsamaa Felixi reklaamikampaaniates. Et Põltsamaa Felix meeldetuletusele ei reageerinud ja tasu ära ei maksnud, olevat igati põhjendatud nõuda saamata jäänud autoritasu tagantjärele.

«Mina tahan õigust ja õiglust,» ei anna Eurovisioni võiduloo «Everybody» autor Must alla.

Kohtu esimene eelistung on määratud 22. augustile. Ivar Musta esindab kohtus LEADELL Pilv Advokaadibüroo.

KOMMENTAAR

Vandeadvokaat Anneli Aab / Erakogu

Anneli Aab

Ivar Musta esindav vandeadvokaat

Autoriõiguse seadus kaitseb inimese loometöö vilju. Ivar Must on pöördunud kohtusse, kuna tema loodud teost on nõusolekuta kasutatud enam kui 20 aasta jooksul selle eest tasu maksmata. Laskumata juriidilistesse üksikasjadesse ja seaduse pügalatesse, laieneb intellektuaalse tegevuse tulemusele ehk loomingule, mida muusika kahtlemata on, autoriõiguslik kaitse ning autoril on ainuõigus oma teost kasutada ja määrata teistele selle kasutamise viis ja ulatus.

Samuti näeb autoriõiguse seadus väga selgelt ette, et autoril on õigus saada tasu teose kasutamise eest. Vähe sellest, et sedavõrd pika aja jooksul Ivar Musta loomingut ärilistel eesmärkidel kasutanu pole helilooja käest nõusolekut küsinud, pole ta autorile ka «Põltsamaa, ehtne ja hea» reklaamikampaaniates kasutamise eest maksnud.

Kohtuvaidluse pidamine pole Ivar Musta jaoks eesmärk omaette. Enne kohtusse pöördumist üritas ta esmalt ja eelkõige saavutada kohtuvälist kokkulepet Põltsamaa Felixiga. See ei õnnestunud.

Kuna teine pool on rahvusvahelisse korporatsiooni kuuluv suurettevõte, kes on kohtus seni kõike kahtluse alla seadnud ning kellel on aega ja raha igasuguste taotluste ja muuga venitada, on menetlus kulgenud vaevaliselt.

Sellest hoolimata pole Ivar Must hetkel veel alla andnud. Olgugi, et autoriõigusseadus kehtib Eestis juba alates 1992. aastast, on kummastav, et ettevõtjaid üllatab täna, et mitte ainult loometöö tellimise, vaid ka selle järjepideva kasutamise eest tuleb tasuda. Olukorras, kus reklaamikampaaniate läbiviimisele kulutatakse suuri summasid, on kummastav, et ettevõtte tunnusmeloodia loonud autorit Põltsamaa Felixi poolt eiratakse ning mineviku eksimusi heastada ei soovita. Ivar Must ei ole kaotanud usku Eesti kohtusüsteemi ning õiglusesse.