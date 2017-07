Saaremaa suur tulemine, Selveri ja Järvamaa hõredad read ehk klubihooaeg läheneb suure hooga

Tartu Bigbank

Tartu Bigbank on lepingu sõlminud mitme leegionäriga. Meeskonnas mängib Austraaliast pärit, ent eelmised kaks hooaega Kanada liigas pallinud vasakukäeline diagonaalründaja Curtis Stockton. Kanada liigas oli ta suurim punktitooja ja temast oodatakse ka tiimi liidrit.

Samuti on käed löödud USA sidemehe Joshua Stewartiga, ent tema täidab pigem Ronald Järve kõrval teise sidemängija rolli. Lepingud on veel nurgameeste Markus Uuskari ja Stefan Kaibaldiga, eile jõuti kokkuleppele kanadalasest nurgamehega. Lisaks võetakse nurkadest meeskonda ilmselt üks oma kasvandik ja üks noor diagonaal ja tempomees.

Meeskonna mänedžeri Hendrik Rikandi sõnul oodatakse treeningutele ka Olari Vennot. Robin Valting asendab välisliigasse läinud liberot Rait Rikbergi. Temporündajatest on lepingud ka Meelis Kivisilla ja Mart Naabriga. Rikandi sõnul ollakse lepingule lähedal veel ühe eestlasest kogenuma tempomehega. Peatreenerina jätkab Oliver Lüütsepp.

Saaremaa Võrkpalliklubi

Suure pauguga tuleb liigasse Saaremaa. Peatreeneriks värvati Urmas Tali. Seni on saarlaste meeskonnas lepinguni jõutud selliste mängijatega, nagu diagonaalründajad Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär, nurgaründaja Helar Jalg, libero Johan Vahter, sidemängijad Aleksander Eerma ning Austria koondislane Alexander Tusch ja tempomees Mihkel Tanila.

«Juba homme (täna – toim) peaks sõlmitama veel kaks lepingut leegionäridega: ühe tempomehe ja ühe nurgaründajaga,» kinnitas Postimehele klubi üks vedajaid Hannes Sepp.

Rakvere Võrkpalliklubi

Rakvere jäi ülieduka hooaja järel ilma peatreener Urmas Talist, kes liitus Saaremaa võistkonnaga, ja mitmest mängijast. Ent niisama pole nemadki passinud ja lepinguid on sõlmitud omajagu. Tali asemele palgati esmalt treeneriks Andres Toode. Klubi juht Raigo Pärs ütles, et jätkab ka kogenud Andris Õunpuu ja läbirääkimised on pooleli Tanel Uuskülaga. Paar meest peaks oma otsusest teatama lähinädalatel.

Praegu on lepingud veel tempomeeste Siim Ennemuisti, Joonas Popmani ja Siim Päidiga. Sidemängijaks toodi Martti Keel, liberona jätkab Alari Saar. Samuti näeb Rakvere särgis noori mängumehi Mart Toomi, Karlo Remy Kallendit ja Karl Maidlet.

Pärnu Võrkpalliklubi

Pärnus on kahe hooaja vahel tehtud mitu muudatust. Eile tuli uudis libero Edgar Järvekülje lahkumisest spordist. Edasi tuleb töömehe elu. «Millalgi tuli see otsus teha, tunnen, et on õige aeg edasi liikuda,» sõnas Järvekülg.

Tema asemel saab libero ülesanded enda õlule Silver Maar. Pärnu sidemängijana jätkab Markkus Keel, tema varumees on Karl Lilles.

Tempoosakonnas on Pärnul koguni viis meest: kogenud Tamar Nassar, Harri Palmar, eelmisest aastast tuttav lätlane Toms Švans, Madis Parrol ja Mhait-Martin Pool.

Ka nurgaründajatega on olukord enam-vähem: seal jätkab Taavet Leppik, Rakverest tulnud Kevin Saar, lisaks vennad Siim ja Märt Tammearu ning leedulane Robert Juchnevič. Diagonaalründajaid on praegu vaid üks: leedulane Edvinas Vaškelis. Meeskonna mänedžeri Reio Tilga sõnul kedagi juurde ei otsita. «Peame läbirääkimisi toetajatega ja kui saame kõigi eelmise aasta toetajatega kokkuleppe, siis on võimalik, et toome veel ühe diagonaali juurde,» sõnas Tilk. Eelmisel aastal meeskonda kuulunud väliseestlane Sander Rätsep Pärnus ei jätka. Peatreenerina jätkab Avo Keel.