Tituleeritud naiskonna järgmine võimalus

Hooaega alustati tarmukalt, kui kodusel MK-etapil võideti oktoobris esikoht. Seejärel veheldi veel kahel MK-etapil end võistkondlikult poodiumile, kuid Thbilisis peetud EMil jäädi autasuta. Peatreener Kaido Kaaberma hurjutas hoolealuseid, et medal jäi psüühika taha. «Tüdrukud tahtsid võib-olla liiga palju võita ja närv ei pidanud vastu,» rääkis ta juunikuus ETV spordisaatele.

Sel nädalal Leipzigis algav MM annab uue võimaluse. Püünel ollakse kolm aastat tagasi Kaasanis peetud MMil hõbemedali võitnud koosseisuga (Julia Beljajeva, Irina Embrich, Erika Kirpu, Kristina Kuusk). Maailma edetabelis hoitakse Hiina järel teist kohta, mis annab võistkonnaturniiril avaringis ka natuke soodsama vastase. Mitte et naistele ei meeldiks tugevad vastased, oh ei, kuid võib-olla annaks korralik üleolek kohe päeva alguses positiivse laengu ning hoiab samas kokku ka jõuvarusid.

Et naised tahavad ja peaksid palju saavutama, peitub ka nende hooaja tulemusi peegeldavas maailma individuaaledetabelis. Nimelt on vaid Eestil ainukese riigina kõik koondislased esimese kolmekümne seas. Äsja Euroopa meistriks kroonitud prantslannasid, korealasi ja itaallasi on nende hulgas kolm, venelasi kaks, hiinlasi kõigest üks ning nii uskumatu kui see ka pole, EMil Eesti ees pronksmedali napsanud ning ilma oma liidri Ana Maria Popescuta vehkleval Rumeenial on parim vehkleja alles 111. kohal.

Tõsi, MK-etappidel on veidi teistsugune õhustik kui suurvõistlusel. Viimased aastad on näidanud, et just epeevehklemises võivad troonile pääsejad üsna tihti vahetuda. Ka muidu MK-ja GP-etappidel triumfeerinud Eesti nelikust on individuaalne MM-kuld vaid Beljajeval (kes EMil sai tänavu pronksi), viimati jõudis maailma tippude seas poodiumile kolm aastat tagasi Kirpu.

Motivatsioonipuuduses ei vaevle ka 37-aastane Nikolai Novosjolov, kes oli pärast EM-pronksi ülipettunud ning seedis kullata jäämist ka nädal hiljem. Vanus teda ei sega – on ju tiitlikaitsja, Ungari vehkleja Imre Geza praegu 42-aastane! Kõige stabiilsem vehkleja on olnud aga Sten Priinits: viimasel viiel võistlusel on tema nõrgim koht Pariisi MK-l saadud 24., parim aga kümnes koht hiljutisel EMil. Kui sportlik viha nüüd edasi ei vii, mis siis viib?

KAST

Eesti vehklejate võistluspäevad MMil

19. juuli – meeste epee eelringid

20. juuli – naiste epee eelringid

22. juuli – meeste epee põhiturniir

23. juuli – naiste epee põhiturniir

25. juuli – meeste epee võistkonnavõistlus

26. juuli – naiste epee võistkonnavõistlus