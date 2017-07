Spordi lühiuudised

Lukaku värav oli minu jaoks tähtsusetu.

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho ei tee klubi uusima täienduse Romelu Lukaku esimesest, sõprusmängus löödud väravast suurt numbrit.

TENNIS

Kontaveit jõudis Šveitsis kindlalt teise ringi

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 32.) alistas Šveitsis Gstaadi saviliivaväljakuturniiri avaringis itaallanna Martina Trevisani (WTA 154.) 6:1, 6:3. Eestlanna lõi mängu jooksul kaks serviässa, vastane ühe. Topeltvigu tegi Kontaveit neli, vastane seitse. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 68, Trevisan 50. Teises ringis kohtub Kontaveit kvalifikatsiooniturniiri kaudu põhitabelisse pääsenud 18-aastase venelanna Anna Kalinskajaga (WTA 150.), kes sai avaringis 7:5, 6:7 (9:11), 7:5 jagu vabapääsmega põhiturniirile pääsenud 17-aastasest šveitslannast Rebeka Masarovast (WTA 468.).

JALGRATAS

Tour de France’i 16. etapi võitja otsustas fotofiniš

Tour de France’i viimase nädala avasõidus ehk 16. etapil (165 km) võidutses austraallane Michael Matthews (Team Sunweb), kes edestas haaravas lõpusirge heitluses norralast Edvald Boasson Hageni (Dimension Data) vaid esiratta jagu. Hageni järel lõpetas kolmandana sakslane John Degenkolb. Esikolmik ületas lõpujoone sisuliselt ühel ajal, kuid fotofiniš kinkis võidu just Matthewsile. Üldliider Chris Froome (Sky) edestab 16. etapi järel Fabio Arut (Astana) 18 sekundiga ja Romain Bardet’d 23 sekundiga.

JALGPALL

Arreteeriti prominentne jalgpalliametnik

Hispaania jalgpalliliidu president Angel Maria Villar arreteeriti teisipäeval koos poja ja kahe Hispaania jalgpalliliidu juhtivtöötajaga seoses korruptsioonisüüdistustega. Villarit, kes on ka FIFA vanem asepresident ning UEFA asepresident, süüdistatakse selles, et ta on korraldanud Hispaania jalgpallikoondise matše nii, et need tooksid kasu tema pojale Gorka Villarile. 67-aastane Villar on Hispaania jalgpalliliitu juhtinud alates 1988. aastast. Alates 1990ndatest on ta jalgpallipoliitikat teostanud FIFA ja UEFA tasandil.

Koondise poolkaitsja siirdus Soome

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Sergei Mošnikov lõi käed Soome kõrgliigas mängiva PS Kemiga. Samas klubis mängib alates käimasolevast hooajast ka Marek Kaljumäe. Viimati kuulus 29-aastane Mošnikov Valgevene klubi FK Minsk ridadesse. Eelmisel hooajal krooniti ta Tallinna FC Infoneti koosseisus Eesti meistriks.

Servitit ootab Horvaatia kadalipp

Käsipalli eurosarja EHF Cupi esimeses eelringis kohtub Eesti meister Põlva Serviti Horvaatia liiga neljanda klubi HRK Goricaga ning edasipääsu korral tuleb teises ringis vastu sama riigi hõbedameeskond RK Nexe. Avaringi kohtumised toimuvad septembri algul: 2. või 3. ning 9. või 10. septembril.