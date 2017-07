Kuus vahendit sääskede vastu

Tarbijatoimetus tegi möödunud nädalal ühel sulnil õhtul Hiiumaal katse, kus panime proovile kuus jaekaubanduses levinumat sääsetõrjevahendit. Võrdlesime toodete hinda, efektiivsust ja püsivust ning pöörasime erilist tähelepanu lõhnale.

Autan, Protection Plus, 5,99 eurot, 100 ml – toote pakend lubab kaheksatunnist kaitset nii sääskede, parmude kui ka puukide eest. See on proovitavate tõrjevahendite seast kõige kallim ning saab oma põhiülesandega hästi hakkama: neljatunnise katseperioodi jooksul ei kurda ükski katsetaja sääskede üle. Esimese asjana märgatakse selle toote puhul aga meeste deodoranti meenutavat tugevat magusat lõhna, mistõttu võib tõrjevahend tundlikuma ninaga kasutajat häirima hakata. Tugev lõhn püsib peal pikalt, ka hommikul on riietel veel endiselt magusat lõhna tunda ning vabaneda aitab sellest vaid pesemine.

OFF Super, 4,39 eurot, 100 ml – kõige tuntumat sääsetõrjevahendit OFF reklaamitakse aerosoolina, mis tundub nahal pehme ja kuiv. Tegelikult ei saa öelda, et OFF teiste proovitud tõrjevahenditega võrreldes kuidagi kuivuse ja pehmusega silma paistaks. Toode lõhnab nagu klassikaline sääsetõrjevahend, kuid ei ole sealjuures liiga esiletükkiv ning hommikuks on riietel tunda vaid õrna sidrunilõhna. Katse ajal töötab OFF aga laitmatult ning ühtki sääsehammustust katsealused tundma ei pea.

OFF Active, 2,79 eurot, 65 ml – OFFi klassikaline variant toob samuti pakendil välja, et toode ei ole nahal rasvane, kuid lubatud aega, mille jooksul vahend mõjub, pole eraldi märgitud. OFF Active saab oma tööga hakkama, seega peale väikese lõhnanüansi ja disaini ei erine see sama tootja kallimast variandist kuidagi. Sääsetõrjevahendil on katsetajate sõnul «klassikaline OFFi lõhn», mis ei ole meeldiv, aga ei häiri ka. Hommikuks pole riietel tõrjevahendi lõhna peaaegu tundagi.

Bros, 2,99 eurot, 90 ml – toode peaks kasutajat kaitsma kuni kaheksa tundi sääskede, neli tundi puukide ja kuus tundi kihulaste eest. Eraldi on välja toodud ka troopilised sääsed, kelle vastu toode samuti aitama peaks, seega tasub Brosi ostmist kaaluda välisreisile minnes. Vahendil on mõnusalt mahe lõhn, mis meenutab veidi deodoranti. Katses osalejate sõnul on see ainuke toode, mille lõhn suudab ära petta, justkui polekski tegu sääsetõrjevahendiga. Sääsed nelja tunni jooksul katsetanuid tülitama ei tulnud ning hommikuks on riietele jäänud vaid nõrk magus lõhn.

Bros Max, 3,29 eurot, 90 ml – sama tootja kallim ja nime järgi tugevam toode on tegelikult üsna võrdväärne oma odavama brändikaaslasega. Ainuke erinevus on lõhnas, mis on Maxi puhul natuke vängem, kuid kasutajaid otseselt ei häiri. Hommikuks on riietel veel õrn lõhn küljes.

Diffusil Basic, 2,99 eurot, 75 ml – Diffusil erineb teistest toodetest maheda sidrunilõhna poolest, mis jätab riided meeldivalt värskelt lõhnama ehk järjekordselt pole aru saadagi, et tegemist oleks sääsetõrjevahendiga. Neid, kes tsitruseliste lõhna ei armasta, võib aroom siiski häirida. Sääskede peletamisega saab toode küll esialgu hästi hakkama, kuid pärast kahte tundi hakkavad esimesed sääsed jälle katsetajaid tüütama ning vahendit tuleb uuesti peale panna.