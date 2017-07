Jäär

21. märts – 19. aprill

Sul on võimalik aega võtta selliste tegevuste jaoks, mis toovad rõõmu ja rahulolu. Saad pühenduda hobidega tegelemisele, palju seltskondlikke üritusi väisata ja seal vaimukustega särada. Kaunid vastassoolised õhutavad sinus jahikirge, flirt on sinu jaoks köitev, samas aga omajagu ohtlik mäng.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

On üsnagi hea aeg puhkamiseks ja kodustele tegevustele pühendumiseks. Niisama vedelemine sind õnnelikuks ei tee, tahad pidevalt midagi ümber korraldada ja ilusamaks muuta. Pole ime, kui nüüd suure õhinaga remonti alustad või mööbli välja vahetad. Ka uute toiduretseptide katsetamine pakub rõõmu.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hea aeg, et õppida ja ennast täiendada, näiteks mõnes põnevas suvekoolis osaleda. Sinuni jõuab igasugust huvitavat infot. Uudishimuliku inimesena suudad teistele oskuslikult küsimusi esitada, et nende käest midagi teada saada. Kui seejuures liiga pealetükkiv oled, võid kellegagi vastuollu sattuda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sinu väljaminekud ja materiaalsed vajadused võivad kasvada, niisiis tekib soov ka rohkem raha teenida. Uue äritegevusega saab alustada kiirelt, jõuliselt ja tõhusalt. Konkurentidel võib sinuga päris raskeks minna. Tee asju, mida naudid, ning pühendu täie hingega – nii ei jää ka rahaline kasu tulemata.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Algamas on sinu aeg – Päike jõuab Lõvi sodiaagimärki, andes sulle võimaluse isiklikud soovid esikohale seada ning end kogu eesseisvaks aastaringiks energiaga laadida. Tee kaugeleulatuvaid plaane, ära seejuures räägi teistele välja oma salasoove. Kui usud ja tegutsed, võivad need peagi täide minna.

Neitsi

23. august – 22. september

Võid tunda mõningast väsimust, vajadust üksinduse ja rahu järele. Tunned end hästi looduse keskel. Sul on vaja tegeleda iseendaga, saada aru, mis sind ärritab ja hirmutab. Alateadlikele mõjudele pole lihtne jälile jõuda, ent nendega silmitsi seismine aitab saavutada sisemist tasakaalu.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Hea läbisaamine teiste inimestega on vägagi tähtis. Tunned vajadust kuuluda mingisse gruppi või kogukonda, oled valmis seadma kollektiivi huvid oma soovide ees esikohale. Kui saad tegutseda koos mõttekaaslastega, oled valmis tublisti panustama. Sõprade olemasolu ja heakskiit tähendab sulle palju.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suureneb vajadus karjääri teha, end tööalaselt teostada ja teiste seas maksma panna. Sa ei raiska aega ka juhul, kui oled parasjagu puhkusel – sepitsed tööalaseid plaane ja otsid uusi väljakutseid. Tahad ennast proovile panna ja konkurentidest parem olla. Võistlusmoment mõjub sulle innustavalt.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kätte on jõudnud aeg silmaringi avardada ja elamusi hankida. Ilmselt kisub sind maailma avastama – lähed reisile või siis paned end proovile pingutust nõudval matkal. Mida pikema reisi ette võtad, seda rohkem pead arvestama asjaoluga, et rahaga tuleb sul praegu pigem kokkuhoidlikult ringi käia.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sind köidavad töised, ehk isegi müstilised teemad. Sul on vaja iseendast paremini aru saada, et oma elu täpsemalt eesmärgistada. Et olla julge ja tugev, tuleb tunda oma hirmude tagamaid. Ära pane oma võimeid proovile ohtlikke spordialasid harrastades või muul viisil kaelamurdvaid trikke tehes.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Armusuhted on sinu jaoks teema number üks. Kui oled vallaline, kisub su elu nüüd eriti põnevaks – kasutad oskuslikult nippe vastassoo tähelepanu tõmbamiseks ning peagi tuleb sul manööverdada mitme austaja vahel. Pikaajalises kooselus Veevalajail on võimalik tuua suhtesse uusi elamusi ja särtsu.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kohustusi on sul omajagu, ent ilmselt täidad neid rõõmuga. Jõudu on palju, kindlasti vajad mõningast füüsilist koormust. Tervist tuleb hoida, kui targasti käitud, saad seda eluviise korrigeerides veelgi tugevdada. Ole ettevaatlik, eriti juhul, kui kasutad ohtlikke tööriistu. Neid käsitsedes tuleb olla kannatlik.