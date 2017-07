Kunagi ei tea, kas tegelane jääb ellu

Kohtun esmaspäeval esilinastunud «Troonide mängu» seitsmendas hooajas lord Gloverit mängiva Tim McInnernyga Monte-Carlo televisioonifestivalil, kuhu ta on tulnud promoma Briti telesarja «Rahvuslik aare» (National Treasure). Koos oma abikaasaga Monacosse lennanud Tim on eelmisel päeval lustinud Golden Nymphʼi auhindadele pühendatud peol ja naudib Prantsuse Rivierat täiega, seljas lilleline Hawaii särk. «Mu sõber tõi selle Floridast,» naerab ta. «Mulle väga meeldib, Londonis ei kanna keegi sellist!»

-Ja seda ei kannaks vist ka teie tegelaskuju «Troonide mängus»?

Ei, «Troonide mängus» rõhutakse rohkem kihilisele rõivastusele. (Naerab.)

-Aga kui jutt juba riietele läks, siis kui oluline on kostüüm teie jaoks rolli loomisel?

Ülioluline! Päriselt, selle tähtsust ei ole võimalik üle hinnata. Kostüüm on minu jaoks hädavajalik just enne võtete algust, sest see aitab mul mu tegelaskuju oma peas paremini lahti mõtestada. Kui tegelane on juba n-ö valmis, muutub kostüümi tähtsus väiksemaks, sest ma juba tean, keda ma mängin. Ma pean seda teadma, muidu oleksin omadega väga jännis. (Naerab.) Nii et enne võtete algust pean ma kostüümikunstnikuga väga pikki arutelusid, esitan palju küsimusi ja teen vahel ka ise ettepanekuid, kuidas miski võiks välja näha. Minu jaoks on oluline, et teatud reeglid tuleb paika panna juba enne, kui tegelaskuju n-ö üles on leitud. Näiteks seriaali «Rahvuslik aare» jaoks tegime enne võtete algust kaks nädalat proovi. Tänapäeval on selline asi peaaegu ennekuulmatu, mitte keegi ei tee seda, aga see annab rollile palju juurde, eelkõige emotsionaalses plaanis. Lisaks jääb nii ka rohkem aega tegelaskuju kostüümile ja grimmile.

-Kui kaua kogu «Troonide mängus» riietus- ja meigiprotsess aega võtab?

Eelmisel hooajal, kui minu tegelaskuju sarjaga liitus, käis see kiirelt. Seal on ju kõigil habemed, eks. Näitlejad ja võttemeeskond kutsuvadki seriaali omavahel «Habemete mänguks». Ja mul oli enne võtete algust aega endale päris habe kasvatada. Aga kui hakkasime uut, seitsmendat hooaega tegema, pidin vahepeal teiste võtete pärast habeme ära ajama ja siis tuli mulle valehabe ette kleepida. Stsenarist oleks võinud muidugi sisse kirjutada, et lord Glover ajab vahepeal habeme ära, aga ma kardan, et vaatajad poleks seda uskuma jäänud.

-Kas sinu tegelaskuju jätkab ka kaheksandas hooajas?

Ma ei tohi sellest midagi rääkida ja ega me, näitlejad, kõike ette tea ka.

-See on vist midagi, millega iga «Troonide mängu» näitleja peab arvestama, et mingi hetk võidakse ta tegelaskuju maha lüüa?

(Naerab.) Just! See on põhiline, mille pärast me kõik enne võtete algust muret tunneme – kas mu tegelane jääb hooaja lõpus ellu või mitte. Igal hooajal tapetakse umbes 50 tegelast. Ja kui sinu tegelaskuju on sarjas 167., siis… Aga eks me näe.