«Roosi nimi» jätab uksed valla

Jonase dramatiseering sisaldab lisaks Eco originaaldialoogile omajagu laene 1989. aastal linastunud filmist «Roosi nimi» (originaalpealkiri «Der Name der Rose») Sean Connery ja Christian Slateriga peaosades. Viimaste rollitäitmistest on eeskuju saanud ka Andres Mähar ja Karl Laumets. Mähari rollikõne võluvalt pudruseid konsonante ja ümaraid vokaale (Connery filmiaksendist), mis eesti keeles ja pisut üle vindi võimendatult eriti nauditavalt kõlavad, täiendab kühmus veiderdaja, kavala, kuid saamatu puikleja hoiak. Mähari munk William on pigem ekstsentrik kui tasakaalukas inquisitor, erudiit ja diplomaat.

See muudab ka tema äparduste jada tähenduste ja teooriate lõputus labürindis mõrvamüsteeriumi lahendades inimlikult mõistetavamaks ja mitte ainult jumaliku korra puudumisest sõltuvaks. Teistest rollides on silmapaistvamad Priit Strandberg ohtliku inkvisiitori Bernard Gui rollis ja Leino Rei ara, kuid võimunäljase abtina. Laenamine ei piirdu aga ainult «Roosi nime» filmiversiooniga. Mitmetes lavastuslikes lahendustes – lavaruumi struktuuris, liikumises (nt laipade lavale toomine), Adso nimetu neiu kõrvutamises neitsi Maarjaga ja seksuaalakti esitamises tantsuna jne – leidub kokkulangevusi eelmisel suvel Konstanzi teatris etendunud «Der Name der Rose’iga».

Millise võtmega või millisest uksest peaks teatripublik Tartu Toomkiriku varemetes keskaegsesse kloostrisse sisenema? Ehk sobiks selleks raamatukogu uks, mis viib külluslikku infovaramusse, uurivale vaimule nii ihaldusväärsesse teabeparadiisi? Oleme jõudnud maailmani, mida vana pime munk Jorge (Jaan Rekkor) enim pelgas, mille hirmus ta varjas ja tappis. Tõe- ja infomonopol ei ole juba Gutenbergist alates enam kloostrimüüride vahele suletud väheste haritud peade privileeg, kes seda südametunnistuse järgi jaopärast välja annavad ning samas ka varjavad ja valitsevad.

Tänane maailm ei ole tõevaba paik, «kus tõde on minetanud oma tähtsuse, muutunud millekski vanaks, tolmunud ja ebaoluliseks», nagu lavastaja teatri kodulehel mainib. Vastupidi, see on tõdede küllus, multitõdede maailm, mis iseennast ja oma tõdesid plahvatusliku tempoga pidevalt taasloob ja paljundab. Maailm, kus tõejanused teabelabürindis ekseldes iga uue infokillu järele haaravad ja aina suuremasse segadusse satuvad. Informatsioon on võim, on vabadus.

Suured universaalid on aga asendunud lugematu hulga individuaalsete tõeväljadega, suuremate ja väiksemate teaberuumidega. Võim ei ole enam pelgalt sellel, kes infot omab, vaid sellel, kelle tõde, ükskõik kui pisike ja piiratud, kaugemale kajab – kelle sõna levib. Olulised pole mitte faktid, vaid see, millesse inimesed usuvad. Tõeküllus tingib, et igaüks võib vabalt valida, kas uskuda sirmjalgadesse, kristallidesse või lamedasse Maasse – nii iga usu kinnitamiseks kui ümber lükkamiseks leidub piisavalt teavet. Seega lasub üksikisikul vastutus oma tõe ja infovälja kujundamisel; vastutus, millist tõde ta toidab ja paljundab, millist sõna levitab. Ja tõsi, nagu Jorge kartis ja ennustas, kõik on saanud naeruks. Kibedaks ja hüsteeriliseks.

Melki Adso jutustus algab sõnadega: «Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal» (Eco, lk 15). Sõna on tegu. Sõna mõtlemine, lausumine, kirjutamine ja levitamine on akt, on loomine. See on ellukutsumine ja tõekssaamine. Tõe monopoliseerumisest ja «väärõpetuste» levimisest ohtlikumgi on Williami vaenatud vaimukõrkus. See, kui kaob oskus küsida, kõhelda ja kahelda. Alustades enesest.