Peipsi ootab kalaarmastajaid

Lapsepõlvest on meeles, et Peipsi järve järveks nimetamine tundus kuidagi kummaline, sest kaldal seistes paistis veekogu sisemaal kasvanud lapse jaoks järve kohta olevat kuidagi liiga suur – pigem nagu meri ikka.

Kui nüüd juulikuus Peipsi kandis ringi liikuda, pole teeveerel veel näha paigale nii omaseid rippuvaid sibulavanikuid, kuid suitsukalamüüjaid on suvi läbi palju. Kalamüügist teatavaid silte silmab iga paari kilomeetri tagant nii suuremate maanteede ääres kui ka külavaheteedel.

Sõites läbi pisikeste kõrvuti paiknevate Kolkja, Kasepää ning Varnja asula, tekib üha uuesti ja uuesti tahtmine peatus teha ning ümbrust vaadata. Samas otsides seda parimat peatumiskohta, on oht, et sõidad küladest lihtsalt hooga läbi, sest raske on aru saada, kus üks asula lõpeb ja teine algab. Omapärased väikesed kalurimajad ääristavad teid, nende vahele jääb vaid pisut rohelust.

Kolmest asulast põhjapoolseimas, Kolkja alevikus asub Peipsimaa külastuskeskus. Maja tundub väljast üsna tilluke, kuid juba sees olles päris pirakas – kogu pind on väga hästi ära kasutatud ning ehitisse suudetud ära mahutada kohvik, endise majaelaniku mälestustuba, sigurimuuseum, suveniiride müügipunkt, aga ka ruumid õpitubadeks.

Suundudes Kolkjast edasi Kasepää poole, jääb tee äärde vanausuliste palvemaja. Tee lõppeb kõige lõunapoolsema Peipsi-äärse vene küla Varnjaga, kus peetakse igal aastal kalalaata.

Sibulad ja taaskasutus

Hilissuvel ja sügisel seab suurem osa Peipsimaa külastajaid sammud aga hoopiski Kallaste linna, kus sibulalaadalt saab hankida oma talvise sibulavaru.

Linnas pisut ringi jalutades jäävad aga silma elamud, millesarnaseid mujal Eestis naljalt ei kohta. Majaomanike oskus kõike käepärast kodukorrastuseks ära kasutada annab põneva tulemuse – näiteks on tee ääres heleda plekk-katusega ehitis, mida ümbritsev aed on poolenisti püsti pandud katusepaneku ülejääkidest. Vahva on vaadata ka maju, millel on näiteks parempoolne ots kärtsroheline, kuid vasakpoolne juba kulunud kuldkollase tooniga.

Peipsi kaldast mõne kilomeetri kaugusele jääb Alatskivi, mille imekaunist uusgooti stiilis lossi ja parki ei tohiks ükski kultuuri armastav turist külastamata jätta.

Põhja poole jäävad Mustvee ja Avinurme on vanausuliste kaluriküladega võrreldes harjumuspärasemalt eestilikud. Samas kohe ukse taga laiuvast järvest ja kalakultuurist pole needki puutumata. Nii jääb Peipsi pealinnas Mustvees silma näiteks omanäoline Kalameeste maja hostel.

Retk mööda toiduteed

2017. aasta on kuulutatud Peipsimaa maitsete aastaks, see peaks olema see otsustav tõuge, mis võiks õhutada puhkajat seadma oma samme just sinna kanti.

Näiteks Alatskivi lossi külastades tasub sisse põigata sealsesse kaunisse restorani, kus imemaitsvaid toite nautides tekib tunne, nagu oleks sattunud mõne ajaloolise filmi peategelase rolli. Aastatepikkuse töö tulemusel on restoran leidnud paigaga suurepäraselt kokku sobivad söögid, sest toiduvalmistamisel kasutatakse peamiselt kohalikku toorainet, alustades ahvenast ja lõpetades vutiga.

Samuti kasutatakse köögis inspiratsiooni leidmiseks ära paiga ajalugu ja endiste lossielanike päritolu, segades Eesti maitseid Šoti omadega – menüüs on näiteks sibulamoosiga karask. Oskuslikult on antud uus kuub ka tavalisele tatrale, mida pakutakse porgandipüreega segatuna.

Lahket vastuvõttu pakub ka Alatskivi lossist paarisaja meetri kaugusel asuv Kivi kõrts. Peipsimaale omaselt on aukohal kala ning kõiki maiuspalasid pole isegi menüüs kirjas – mida pakutakse, sõltub lihtsalt sedavõrd palju sellest, mis parasjagu värskelt järvest kätte on saadud. Hiljutisel kõrtsikülastusel võis näiteks maitsta vanausuliste moodi valmistatud rääbiseid. Söögikoha tõmbenumbriks on aga Peipsimaa maitsete aastasse imehästi sobiv sibulasupp.

Tõsi, alati leidub neidki, kes uusi maitseid väga proovima ei kipu. Nii uuris murelikult üks Kivi kõrtsi leti ääres kõhutäit tellinud kodumaine reisisell, et kas seal peale kala ikka šnitslit ja piima ka pakutakse. Kõrtsi perenaise sõnul tuleb sellist olukorda harjumuspärast suutäit ihkavate eesti meestega päris tihti ette.

Maitsvat toitu saab ka Avinurme Puiduaidast, kus lisaks puidust ja laastudest valmistatud esemete imetlemisele saab sisse põigata kohvikusse. Kehakinnituseks sobivad hästi jälle kohalikud kalaroad, magusaks suutäieks pakutakse aga väga head rabarberijäätist.

Peipsi kandi söögikohtade juhid rõhutasid, et äraelamiseks ning turistide huvi äratamiseks tuleb kogu aeg leiutada midagi uut või tuletada meelde vana. Nii pakutakse Avinurmes töötuppa tulnud laastumeistritele suppi kibust, Kivi kõrtsis traditsioonilist toonust tõstva mõjuga vanausuliste tedremarana napsi ja Alatskivi lossi restoranis kaasaostmiseks kohalikku õlut ja sibulamoosi.