Ei tea, mida oma eluga edasi teha – guugelda!

Kaamerad kaela: Joanna Joa kasutas võimalust ja õppis pärast gümnaasiumi lõpetamist Polütehnikumis fotograafiat. / Erakogu

Valik oli ootamatu nii talle endale kui ka teistele: «Kõige rohkem on mul meeles küsimustik, mis lõpetamisele järgnenud sügisel meilile saadeti. Seal oli hulk erinevaid lahtreid: õpin Eesti ülikoolis, õpin välismaa ülikoolis, olen ajateenistuses, võtsin vaba aasta. Vaatasin ja mõtlesin, kuidagi ei leidnud kohta, kuhu end mahutada, sest lahtrit «muu» või «õpin kutsekoolis» lihtsalt polnudki,» jutustab Joanna.

Karjäärinõustaja Jelizaveta Dulberg ütleb, et viimastel aastatel on kutseharidust rohkem hindama hakatud ja eelarvamused ameti õppimise suhtes vähenenud. Siiski ei tule paljudel noortel pähe eriala otsimise etapis vaadata ka kutsekoolide kodulehtedele.

Joanna lõpetas kahe aastaga fotograafia eriala ning õpib nüüd Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor graafilist disaini. «Olen väga rahul, et sellise valiku [kutsekool] tegin, sest pärast aastat polütehnikumis tekkis ka juba selgem arusaam sellest, kuidas end edasi arendada soovin,» selgitab ta.

Internet aitab

Karjäärinõustaja esimene soovitus neile, kes ei tea, mida pärast gümnaasiumi lõppu peale hakata, on lihtne – guugelda! Kui võimalike ametite hulk on kitsenenud, soovitab ta otsingumootorisse toksida näiteks «advokaadi igapäevane töö» ja lugeda foorumeid. Sõna «igapäevane» on siin kõige olulisem – üldine arusaam töö sisust on enamiku ametite puhul olemas, aga täpsem teadmine keskmisest tööpäevast puudub.

Glamuursete seriaalide advokaadid ei pea iial tegelema bürokraatia ja paberivirnadega, vaid sõidavad kalli autoga ühelt võidukalt kaitsmiselt teisele, seejuures pidevalt šikk välja nähes. Kes on vähegi selle ametiga kokku puutunud, teab, et igapäevasest tööst hammustab bürokraatia aga mahuka tüki. Internet annab võimaluse kiirelt leida infot kõikide valikute kohta. «Inimene saab kirjelduse järgi üsna ruttu aru, kas talle see meeldib või ei meeldi,» ütleb Dulberg.

Psühholoogide uurimused näitavad, et huvid, mis inimesel on 18–20-aastaselt, jäävad püsima. Seega, kui pärast gümnaasiumi on millegi vastu suur huvi, siis võib üsna kindel olla, et see enam ei kao.

Info otsimine ja erinevate võimalustega tutvumine tundub välja öeldes iseenesestmõistetavana. Siiski on tavaline, et gümnaasiumilõpetaja tahab oma kutsumuse leida sügavalt enda sisemusest, sest valik tundub kogu elu määrava tähtsusega. Mõnikord on mõistlikum läheneda hoopis pragmaatiliselt – otsida nii palju infot kui võimalik ja siis plussid-miinused ritta seada.

Valikud, mida pakub lai maailm, on mitmekülgsed ja reisimine või kutsekool on vaid kaks näidet. Noormeeste puhul on levinud minna aastaks kaitseväkke, et seal võimalike erialavalikute peale mõelda. Ka töötamine ja enese iseseisev täiendamine on arvestatavad võimalused veeta vaba aasta. Ja kui ükski neist variantidest ikkagi huvi ei paku, siis guugeldada veel!