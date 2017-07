Dollar ei usu enam Trumpi

Aga see oli ka kõik. Alates selle aasta algusest hakkas dollar nõrgenema, sest värske president oli küll lubanud suure hooga USA majandust elavdada, kuid tegusid eriti ei järgnenud. Uue tagasilöögi sai dollar teisipäeval, kui vabariiklastel ei õnnestunud parlamenti viia lubatud tervishoiureformi eelnõu, mistõttu vallandus valuuta müügilaine.

«See kõik vajutab pitseri ülejäänud agendale . On raske läbi viia maksureformi sellises stiilis, nagu tehti kampaaniat,» ütles Reutersile investeerimisfirma Wunderlich Securities turustrateeg Art Hogan. «Tagasilöök tervishoiureformis lükkab kõik Trumpi plaanid 2018. aastasse , » lisas ta.

Kõige selle tulemusena on USA dollariindeks, mis järgib selle kurssi kuue suurema valuuta suhtes, alates aasta algusest langenud 7,48 protsenti. Nii suur oli sama perioodi kursilangus 2002. aastal , kui dollar odavnes 10,87 protsenti . Toona olid turud väga pessimistlikud ka kaks aastat varem lõhkenud internetimulli tõttu ja pool aastat varem, 11. septembril toimunud terrorirünnaku tõttu New Yorgi kaksiktornidele.

Analüütikute hinnangul jääb dollar veel mõneks ajaks, vähemalt selle aasta lõpuni, surve alla. «Dollari väljavaated näitavad aasta lõpuni langustrendi,» sõnas Reutersile Californias Santa Claras asuva Silicon Valley Banki valuutade vanemkaupleja Minh Trang.

«Dollaril on ostjate leidmisega veel mõnda aega raskusi,» ütles Financial Timesile Kanada suurpanga Bank of Montreal Euroopa valuutaturgude peastrateeg Stephen Gallo. «Ees on veel palju pessimismi ja ebaselgust,» lisas ta.

Reutersi juuli alguses läbi viidud küsitluse kohaselt näitavad valuutakauplejad dollari suhtes üles vähem optimismi kui näiteks aasta alguses.

Ühelt poolt on dollari nõrgenemine hea uudis meie tarbijatele, sest see alandab survet mootorikütuste jaehinnale. Lisaks on nõrgenev dollar soodne neile, kes armastavad osta kaupu Amazonist, Alibabast ja teistest välismaistest internetipoodidest.

Meie eksportijatele tähendab dollari nõrgenemine aga pigem negatiivset uudist. Ehkki Eesti ettevõtted ekspordivad enamasti teistesse eurotsooni riikidesse ja seetõttu mõjutab euro tugevnemine neid suhteliselt vähe, on kaudne efekt siiski olemas, sest näiteks Soomes või Saksamaal asuva partneri konkurentsivõime muutub nõrgemaks.

Ka kahe keskpanga omavahelisel konkurentsil on sel aastal toimunud märkimisväärne pööre. Kui aasta alguses oli tähelepanu keskpunktis USA keskpank ehk Föderaalreserv ja selle baasintresside tõstmised, siis nüüd, alates Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu juunikuisest koosolekust Tallinnas, jälgivad turud väga tähelepanelikult, kas ja kuidas hakkab EKP ülilõdvast rahapoliitikast eemalduma.

Euro on dollari suhtes sel aastal juba kümme protsenti kerkinud . Enne seda oli Euroopa ühisraha kolme aasta jooksul USD suhtes kokku 23,5 protsenti nõrgenenud. Euro senise nõrgenemise põhjus oli eurotsooni võlakriis ja sellest tingitud aeglane majanduskasv. Nüüd on aga eurotsooni majandus toibunud ja EKP, mille nõukogu Frankfurdis täna koguneb, valmistub varaostuprogrammi ehk rahatrüki koomaletõmbamiseks.

Erinevalt Ameerika Ühendriikidest, kus on viimasel poolel aastal märgata vähe progressi, on Vanast Maailmast tulnud positiivseid uudiseid. Nagu öeldud, kasvab majandus üllatavalt kiiresti ja ka poliitikarindelt on tulnud väga häid uudiseid. Eelkõige on turud hinnanud positiivseks Emmanuel Macroni võitu Prantsusmaa presidendivalimistel.