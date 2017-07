Eestlased on vallutanud üle poole Soome vutiliigast

Juulikuu on toonud järjekordsed uudised üle lahe suundunud Eesti vutimeestest. Ründaja Henri Anieri uus koduklubi on FC Lahti, poolkaitsja Mošnikov hakkab esindama Kemi Kings meeskonda ja Viljandi Tuleviku noor puurilukk Marten Ritson siirdus oskusi täiendama meie koondise esiväravavahi Mihkel Aksalu ja Seinäjoe klubi juurde. Kokku on seega Veikkausliigas pallimas suisa üheksa Eesti jalgpallurit.

«Mehed on ju üle Soome laiali . Et Mošnikov mängib 500 kilomeetrit põhjas või Anier Lahtis, minu elu palju ei muuda,» nendib 2015. aastal Seinäjoega Soome meistriks kroonitud Mihkel Aksalu, et kuigi paberilt võib paista üheksa meest tosina klubi peale suur arv, on 338 000 ruutkilomeetrit piisavalt suur pindala, et iga nurga peal ta mõnda koondisekaaslast ei kohta.

Küll aga on seda põnevamad liigamatšid. Kui välja jätta 18-aastane Ritson, kes siirdus esmahooga Seinäjoe duubelmeeskonna juurde, on ülejäänud kaheksa eestlast oma klubides (Anieri ja Mošnikovi puhul eeldatavad) põhimehed. Et ära kaetakse liiga tosinast klubist seitse ehk üle poole, on Aksalul iga nädal väljakule joostes pigem mõni rahvuskaaslane vastas.

«See on alati hea – teeb mängupäeva lõbusamaks,» tõdeb Aksalu, et alati on tore tuttavat nägu näha ja omavahel jõudu proovida. Kohtumisteväliselt räägivad eestlased üksteisega sotsiaalmeedias, aga mitte eriti tihti. «Eks meil kõigil on oma elud ja perekonnad, nii et kogu aeg telefonis ei istu.»

Kuigi enamikus meistriliigaklubides pallib mõni eestlane, näib tänavuse Soome meistritiitli võitmine neile pigem keeruline. Kui 33 liigamatšist on peetud 17 ehk hooaja selgroog värskelt murtud, juhib liigat Helsingi suurklubi HJK, mis on eestlastest prii. Aksalu aga esikohta veel pealinna ära ei lubaks: «VPSil (Vaasa, Markus Jürgensoni koduklubil – toim) on praegu HJKga kuus punkti vahet ja nad on väga hästi mänginud – neil ei ole mingit probleemi võita.» Lahti, Kuopio (Ats Purje) ja Mariehamn jäävad maha vastavalt üheksa, kümne ja 11 silmaga, Seinäjoki 14 punktiga. «Ma ei kannaks praegu kedagi maha – vaatame hooaja lõpus, kas Eestisse tuleb meistritiitel või mitte,» räägib Aksalu.

Peale Eesti vutimeeste pallivad Soome kõrgeimal liigatasemel ka kaks eestlannat: Pille Raadik Ålandi ja Signy Aarna Kuopio naiskonnas.