Liiga palju mürki ei pane keegi

Samas on ka põllumehi, kes on viinud taimekaitsevahendite kasutuse vajaduspõhiseks. «Me oleme hakanud põlde rohkem n-ö monitoorima ja kui midagi leiame, analüüsime selles osas, kas pritsimine on hädavajalik või mitte,» räägib Viljandimaal Kolga-Jaanis tegutsev kartulikasvataja Märt Laansalu, kes on ka üks Koorti Kartul OÜ omanikest.

Siiski oli statistika järgi just Viljandimaa üks nendest piirkondadest, kus ajavahemikus 2011–2015 taimekaitsevahendite tarvitamine kõvasti kasvas. Kui aastal 2011 kasutati piirkonna põllumajandussektoris neid üle 90 tonni, siis 2015. aastaks oli see kasvanud rohkem kui veerandi võrra 123,6 tonnini. «Minu seisukoht on ka praegu ikkagi see, et kui meil ongi mõnel aastal väga suur surve – näiteks mõne putuka tõttu –, siis olles ära teinud lubatud tõrjed, me ka lõpetame. Ja kui see tõrje ei saavuta sel aastal loodetud efekti, peame sellega leppima,» lausub Laansalu.

See, kui keegi on kasutanud valet preparaati, jääb selle inimese südametunnistusele, on põllumees veendunud. «Arvan, et kohati võimendatakse neid asju ka üle ja võib-olla tehakse ka teadmatusest asju, mille tagajärgedele ei mõelda,» sõnab üks Koorti Kartuli omanikest.

Kuigi taimekaitsevahendite tarbimine on Eestis suurenenud eelkõige seenhaiguste tõrjevahendite ja kõrretugevdajate kasutamise tõttu, ei saa need ained põllumeeste kinnitusel kindlasti kellelegi surmavalt mõjuda. Selleks, et annus oleks surmav, peab kogus olema väga suur, aga keegi seda nii palju põllule ei pane. «Need peavad ikkagi olema mingisugused infektsiidid ehk putukatõrjemürgid,» on Heiki Unt Ida-Viru Talupidajate Liidust veendunud.

Märt Laansalu lisab, et kindlasti on olemas aineid, mille kasutamise võiks Eestis lõpetada, iseäranis need, mis on mesilastele probleeme tekitanud. «Ma olen kuulnud, et putukatõrjevahend Damadin on süsteemne vahend. Kui mesilased mürgitatud taimele lendavad, mõjub see neile kindlasti,» kirjeldab ta. Tavaliselt seda näiteks rapsikasvatuses ei tohigi kasutada. Sama mürk põhjustas ka Lääne-Virumaal mesilaste surma.

Laansalu sõnul peaks Eesti statistikat kindlasti võrdlema ka Euroopa andmetega. «Nii palju, kui mina olen neid jutte kuulnud, siis meie oleme väga tagasihoidlikud võrreldes näiteks Kesk-Euroopaga. Ja kui tomat on pärit Türgist, siis arvatakse, et türklastel ei ole raha, et seda pritsida. Tegelikult see nii ei ole,» räägib Laansalu.

Sama tõdeb ka Tartumaa teraviljakasvataja. «Kui me võrdleme ennast teiste Euroopa maadega, siis tõenäoliselt oleme tervikuna suhteliselt mahedad. Kui oleksime patustanud, oleks meile ka sanktsioonid määratud,» märgib Üllar Kaaver.